Paesi Bassi: al via divieto di pubblicità al gioco d’azzardo

Il ministro olandese per le tutele legali, Franc Weerwind, ha esortato gli operatori del gioco d’azzardo a garantire il rispetto del nuovo divieto dei Paesi Bassi sulla pubblicità entrato in

Il ministro olandese per le tutele legali, Franc Weerwind, ha esortato gli operatori del gioco d’azzardo a garantire il rispetto del nuovo divieto dei Paesi Bassi sulla pubblicità entrato in vigore sabato. Ha anche espresso la fiducia che il regolatore olandese Kansspelautoriteit (KSA) abbia la capacità di far rispettare le nuove regole.

Il divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo copre TV, radio, stampa e pubblicità negli spazi pubblici.

Le misure invisibili, come i colloqui per la definizione delle norme, sono spesso più efficaci dell’imposizione di un’ammenda, – ha spiegato Weerwind – il che non altera il fatto che le violazioni possono essere punite sotto forma di ammenda.

Spetta alla KSA decidere quale sia l’intervento più appropriato, per cui le violazioni evidenti sono ovviamente trattate in modo più rigoroso. L’esperienza ha dimostrato che il metodo di lavoro della KSA di condurre discussioni sul trasferimento delle norme prima di procedere con l’applicazione di sanzioni è più efficace”.

La KSA ha affermato di essere in grado di fornire solo una guida limitata agli operatori su come dovrebbero interpretare le nuove regole, sostenendo che è loro responsabilità essere conformi alla legislazione.

KSA ha consigliato che in caso di dubbio, gli operatori dovrebbero agire con cautela. Allo stesso modo, Weerwind ha dichiarato: “Come la KSA, mi aspetto che i fornitori autorizzati non superino i limiti”. Ha detto che gli operatori “devono rispettare il divieto” e “dare priorità alla protezione dei gruppi vulnerabili”.

PressGiochi