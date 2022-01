Padova: multa a bar con le slot accese oltre l’orario consentito

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un sopralluogo a sorpresa in un bar gestito da cittadini cinesi a Borgoricco: all’interno della sala dedicata agli apparecchi da gioco sono stati trovati tre clienti, tutti in regolare possesso dell’obbligatorio Green Pass.

Peccato che il trio stesse giocando con le slot ancora accese nella fascia oraria tra le 18 e le 20, dove il gioco deve essere invece interrotto su tutto il territorio del Veneto a seguito di una delibera regionale per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo.

Il cartello degli orari vietati era anche in bella mostra proprio dentro la sala slot, ma evidentemente non è stato rispettato. Il titolare del bar è stato così multato di 500 euro: si è giustificando dicendo che si era dimenticato di spegnere gli apparecchi e che fino a pochi minuti prima non c’era nessuna persona a giocare, e ha anche aggiunto che è difficile spiegare ai clienti che vengono per l’aperitivo serale che non è possibile giocare alle slot.

Dopo i tre bar multati lo scorso dicembre, questo è il primo sanzionato dagli agenti della Federazione dall’inizio del nuovo anno.

PressGiochi