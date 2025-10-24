Padova: il Questore dispone la chiusura di due sale scommesse per 30 giorni

Nella giornata odierna, è stato notificato dal personale della Polizia di Stato, il provvedimento a firma del Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio di sospensione della licenza, che autorizza l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso due video lottery della provincia veneta.

Le due attività sono gestite dal medesimo titolare il quale, a seguito dei ripetuti controlli da parte del personale della Polizia di Stato è stato riscontrato che in maniera sistematica non rispettasse le prescrizioni che regolano la materia del gioco e la vigilanza dei locali.

Infatti la sera del 16 ottobre 2025, durante un controllo effettuato dal personale della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova l’esercizio è stato trovato aperto e incustodito, con le macchine dei giochi accese e quindi a disposizione di chiunque vi accedesse.

Dopo essere stato contattato dagli Agenti il titolare si presentava dicendo che era impegnato a gestire la vicina sala scommesse. In tal maniera aggirava le prescrizioni di legge le quali richiedono la costante presenza del titolare o di un delegato. L’accertamento ha comportato a carico del titolare una denuncia penale.

Analogo comportamento è stato riscontrato lo scorso 4 luglio quando a seguito di un controllo delle Volanti, il locale è stato trovato incustodito. In tale circostanza veniva rintracciato un suo dipendente, quale delegato alla gestione dell’attività che però si trovava nell’altra sala scommesse.

In occasione di un altro controllo del 29 giugno veniva rilevata la violazione alla Legge Regionale poiché gli Agenti riscontravano il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita di denaro accesi nella fascia oraria vietata.

Al riguardo si segnala che nella regione Veneto sussistono tre fasce orarie in cui sono vietate le attività di gioco e scommesse, finalizzate alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili: dalle ore 7,00 alle ore 9,00; dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00, fatta salva la facoltà di ogni Comune di imporre fasce orarie più restrittive.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Padova ha potuto verificare che il funzionamento delle macchine non subiva alcuna interruzione, permettendo così l’attività del gioco e delle scommesse in maniera continuativa. Ritenuto nel complesso particolarmente gravi le violazioni alle prescrizioni imposte nella licenza, le due attività gestite dallo stesso titolare sono state sospese dal Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio per 30 giorni.

