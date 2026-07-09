Pachino (SR), 5 slot machine irregolari in un bar: chiusura per 30 giorni e sanzione da 65 mila euro

Gli agenti del Commissariato di Pachino(in provincia di Siracusa) hanno eseguito un’ordinanza di chiusura della durata di 30 giorni nei confronti di sala slot situata all’interno di un bar.

Il provvedimento prevede inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 65.000 euro.

L’intervento è il risultato di un controllo congiunto effettuato dagli agenti del Commissariato di Pachino e dagli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l’ispezione, è stata accertata la presenza di cinque apparecchi destinati al gioco con vincite in denaro risultati privi del prescritto autorizzatore e non collegati alla rete telematica nazionale, in violazione della normativa vigente.

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