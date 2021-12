Pachino, slot sequestrate e sanzioni per 90mila euro

Durante un controllo del territorio finalizzato al contrasto delle scommesse clandestine e del gioco d’azzardo, gli agenti del commissariato di Pachino, nel Siracusano, hanno portato al sequestro di alcune slot machine che non erano collegate alla rete dei monopoli di Stato, dunque, risultavano totalmente abusive.

Le macchinette sono state scoperte in tre bar, in alcuni casi nascoste in piccole sale giochi opportunamente tenute lontano da occhi indiscreti.

Gli apparecchi sono stati sequestrati e per i titolari delle attività commerciali sono scattate sanzioni amministrative di 10 mila euro per ogni slot machine, per un totale di 90 mila euro. Uno dei titolari è stato deferito all’autorità giudiziaria per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti all’intento del proprio esercizio commerciale.

PressGiochi