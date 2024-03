Pachera (Octavian Gaming): “Innovazione e divertimento nei nuovi multigioco per AWP Gigaset Titan e Gigaset Solar”

“In occasione di questa edizione di Enada stiamo lanciando per il mercato terrestre delle Awp due nuovi multigioco all’interno dei quali abbiamo installato la nostra best seller Re Mida che si evolve in Re Mida Gold con nuove features, nuove dinamiche di gioco e una veste più moderna.

I nuovi multigioco Gigaset Titan e Gigaset Solar, a 10 giochi, raccolgono all’interno tutta una serie di innovazioni che noi introduciamo a livello di omnicanalità anche sul mercato online”.

Lo afferma a PressGiochi Simone Pachera amministratore delegato di Octavian Gaming che ci presenta le novità di prodotto presentate in fiera a Enada Primavera e ci parla delle aspettative del gruppo in vista del riordino normativo a cui sta lavorando il Governo sia per il gioco online che, successivamente per il gioco fisico.

PressGiochi