Oval entra a far parte di IBIA

Oval, principale fornitore di dati nel rugby e unica azienda interamente dedicata a questo sport, è entrata a far parte di International Betting Integrity Association (IBIA) come membro associato. La partnership riflette un interesse condiviso nel collaborare per proteggere l’integrità del rugby e dei mercati di scommesse regolamentati.

Oval porta con sé competenze nella raccolta e analisi dei dati sul rugby, oltre a previsioni basate su machine learning, a supporto di diversi attori del settore, tra cui detentori dei diritti, squadre, broadcaster e industria delle scommesse. In qualità di membro associato, la società collaborerà con IBIA e la sua rete globale, contribuendo con la propria esperienza specialistica a un ecosistema più ampio dedicato al monitoraggio e alla tutela dell’integrità delle scommesse sportive.

L’ingresso di Oval rafforza ulteriormente il modello collaborativo di IBIA, che riunisce operatori, regolatori, organismi sportivi e partner tecnologici per individuare e affrontare attività di scommesse sospette. Attraverso questa partnership, IBIA continua a potenziare la base informativa a supporto della propria piattaforma globale di monitoraggio e allerta (Global MAP), consolidando il proprio ruolo nella salvaguardia dell’integrità dello sport, incluso il rugby.

James Tozer, cofondatore di Oval, ha dichiarato: “L’ingresso in IBIA come membro associato riflette la nostra convinzione nel valore dei dati e della collaborazione per sostenere un ecosistema del rugby trasparente e ben regolamentato. Non vediamo l’ora di collaborare con IBIA e i suoi membri, contribuendo con la nostra esperienza nei dati, nell’analisi e nella definizione delle quote per supportare gli sforzi di integrità nel settore.”

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere Oval in IBIA. I dati specialistici provenienti da sport come il rugby svolgono un ruolo importante nella comprensione degli ambienti sportivi e delle scommesse. Riunendo organizzazioni con competenze complementari, IBIA rafforza la propria capacità di individuare e contrastare attività di scommesse sospette e di proteggere l’integrità dello sport.”

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