Ottima performance a giugno per il Casinò di Sanremo

Record di vincite in sala slot. Centrati 100 super Jackpot per complessivi € 954.000.

Il Casinò conferma il momento positivo. Nel mese appena concluso gli incassi si attestano a € 4,4 milioni con un incremento percentuale del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Risultato premiante che permette al bilancio semestrale 2024 di superare € 25 milioni. Al contempo le vincite erogate nelle sale slot raggiungono, nel solo mese di giugno, la quota record di cento super Jackpot centrati ( del valore superiore a € 5.000) per un montepremi pari a € 954.000. Dall’inizio del 2024 sono stati vinti premi del valore superiore a € 5.000 per complessivi € 5,4 milioni.

Mese dopo mese il Casinò registra il trend in ascesa degli incassi, potenziando l’offerta di intrattenimento. Il 22 giugno è stato inaugurato il Roof Garden con il galà affidato alle figure scenografiche e alle musiche dei “the Sonics”, un evento che ha visto la partecipazione dei migliori clienti e degli appassionati di poker, che hanno gremito i tornei organizzati durante tutto il mese.

Giugno, infatti, si è aperto anche con l’atteso torneo internazionale WPT Sanremo, in collaborazione con Texapoker, che ha fatto registrare 3.158 iscrizioni, con una media giornaliera di 287 unità.

Dopo tutta una serie di interessanti gare molto apprezzate per la formula di gioco e di premi, si è disputato il Main Event € 1.100 buy-in, a cui hanno partecipato 781 players, attivando un montepremi di € 1,3 milioni.

“Più di 104 mila persone hanno visitato le nostre sale nei primi sei mesi dell’anno, confermando il gradimento per le nostre diversificate offerte d’intrattenimento. A giugno la città e il Casinò hanno accolto più di duemila players con i loro accompagnatori provenienti da tutta Europa e dalla vicina Francia. Numeri importanti che consolidano la capacità attrattiva aziendale. Stanno riscuotendo il gradimento dei nostri clienti anche i nuovi modelli di slot machines, tra le più moderne e competitive, con numerose opzioni di intrattenimento e di vincite, che anche nel mese appena concluso hanno gratificato molti dei nostri visitatori, turisti e appassionati di poker. ” Sottolinea il Presidente ed Amministratore delegato dott. Gian Carlo Ghinamo.

Conclude:” L’azienda è ben strutturata per offrire spettacoli di grande qualità e coinvolgenti momenti di svago per i nostri clienti e per chi ha voluto trascorrere le vacanze in riviera. Diamo il benvenuto a tutti coloro che ci hanno scelto e che continuano a farlo, premiando il grande impegno profuso da tutta l’azienda Casinò.”

I Dati. Nel mese di giugno il Casinò ha totalizzato introiti per €4,4 milioni, ( con un incremento percentuale del 5,8 rispetto allo stesso mese del 2023) di cui € 1,1 milioni realizzati ai tavoli dei Giochi Tradizionali e € 3,2 milioni, ottenuti dalle slot machines, con un surplus del 9% rispetto a giugno 2023. Da gennaio 2024 il Casinò ha incassato € 25,03 milioni, di cui € 18,9 milioni ai Giochi elettromeccanici.

Cento super premi, del valore superiore a € 5.000 per un montepremi di € 954.835, hanno gratificato, a giugno, molti vacanzieri, pokeristi e appassionati di giochi elettromeccanici. Dall’inizio dell’anno le slot hanno dispensato premi del valore superiore a € 5.000 per complessivi € 5.435.919.

