11 Settembre 2025 - 18:27

Osservatorio Partite Iva: nel secondo trimestre 2025 aperte 146 nuove attività di giochi, scommesse e lotterie

Nel secondo trimestre del 2025 sono state aperte 121.138 nuove partite Iva, con una lieve flessione (-0,7%) rispetto al corrispondente periodo del 2024. La distribuzione per natura giuridica mostra che

11 Settembre 2025

Nel secondo trimestre del 2025 sono state aperte 121.138 nuove partite Iva, con una lieve flessione (-0,7%) rispetto al corrispondente periodo del 2024.

La distribuzione per natura giuridica mostra che circa il 66,8% delle nuove aperture di partite Iva è stato operato da persone fisiche, il 24,8% da società di capitali, il 2,8% da società di persone; la quota dei “non residenti” (essenzialmente costituiti da società di commercio online) e quella delle “altre forme giuridiche”, rappresentano complessivamente il 5,6% del totale delle nuove aperture. Rispetto al secondo trimestre del 2024, le attivazioni delle persone fisiche calano dell’1,9%, le società di persone del 13% e le società di capitali dello 0,3%. Da notare, come di consueto, il forte aumento di avviamenti da parte di soggetti non residenti (+25,9%).

Riguardo alla ripartizione territoriale, il 46,8% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,4% al Centro e il 31,2% al Sud e nelle Isole1. Il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente evidenzia che gli incrementi maggiori si sono registrati in Valle d’Aosta (+14,1%), Veneto (+6,6%) e Sicilia (+5,2%); tra i territori che presentano una flessione, emergono la Provincia autonoma di Trento (-12,5%), il Friuli-Venezia Giulia (-5,8%) e la Sardegna (-5,7%).

In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra come di consueto il maggior numero di avviamenti di partite Iva, con il 18% del totale, seguito dalle attività professionali con il 15,9% e dalle costruzioni (9,5%). Tra i dieci settori principali, che fanno registrare nel complesso oltre l’88% dei nuovi avviamenti nel trimestre, le variazioni più significative rispetto al secondo trimestre del 2024 riguardano il settore delle attività finanziarie e assicurative (+20,4%), il settore delle attività per la salute umana e di assistenza sociale (+19,9%), il settore dell’agricoltura (-11,7%), il settore delle costruzioni (-8,2%) e il settore delle attività professionali (-7,5%).

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra la consueta prevalenza della quota maschile, pari al 60,9%. Il 48,7% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 30,6% da soggetti appartenenti alla fascia d’età dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, tutte le classi di età registrano cali di aperture: dal -4,5% della classe di età degli over 65 al -0,3% della classe di età degli individui fino a 35 anni. Analizzando il Paese di nascita degli avvianti, si evidenzia che il 22,4% delle aperture è operato da un soggetto nato all’estero, con una lieve flessione (-0,3%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Nel secondo trimestre del 2025, in Italia sono state avviate 146 nuove attività nel settore delle lotterie, scommesse e case da gioco.

Analizzando i dati mese per mese, ad aprile 2025 si contano 47 nuove attività, in calo dell’11,92% rispetto al mese precedente ma in linea rispetto ad aprile 2024.

Nel mese di maggio 2025 le aperture sono state 45, in calo del 4,26% rispetto ad aprile dello stesso anno e del 34,78% rispetto a maggio 2024.

A giugno sono state avviate 54 nuove attività. Questo dato rappresenta un aumento del 20% rispetto al mese precedente ma un calo del 10% rispetto a giugno 2024.

Nel periodo in esame 55.940 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 46,2% del totale delle nuove aperture, con una flessione trascurabile (-0,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la Base Dati statistica di riferimento per l’Osservatorio partite Iva, si precisa che ogni trimestre vengono elaborati e pubblicati i dati relativi all’ultimo trimestre disponibile in Anagrafe Tributaria e contestualmente vengono aggiornati quelli relativi alle mensilità precedenti dello stesso anno. Alla pubblicazione delle informazioni relative al mese di dicembre, il quadro dei dati relativi all’anno è considerato completo e non viene aggiornato ulteriormente.

 

