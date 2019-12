Osservatorio nazionale sul Gap. And: “Lavoreremo esclusivamente alla luce di dettami scientifici”

Daniela Capitanucci e Sara De Micco dell’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze. Faranno parte dell’Osservatorio sul gioco d’azzardo patologico presso il Ministero della salute.

Lo avevamo già annunciato noi di PressGiochi al momento dell’insediamento dell’Osservatorio. «Un segnale importante – spiegano oggi dall’associazione – riguarda l’assenza di conflitto di interessi richiesta ai membri dell’Osservatorio. Infatti, a differenza del passato, vi potranno partecipare solo Enti, Associazioni e persone fisiche che non abbiano avuto rapporti contrattuali, sovvenzioni, sponsorizzazioni, incarichi professionali da Società o imprese esercitanti attività industriale-commerciale in qualsiasi comparto dei giochi pubblici con vincite in denaro. Questo è stato proprio uno dei valori fondanti che ha guidato l’Associazione in tutti gli anni della sua attività. Quindi, finalmente, anche ai più alti vertici istituzionali ci si augura di poter lavorare esclusivamente alla luce di dettami scientifici».

Nessun rimborso spese né tanto meno emolumenti per questo importante compito, che verrà svolto completamente pro bono, come buona parte dell’attività associativa. Ma un importante riconoscimento per quanto realizzato da AND in oltre 16 anni di attività a contrasto dei problemi derivanti dal gioco d’azzardo legale nel territorio e sulla collettività.

PressGiochi