Osservatorio Italiano Esports, ecco il Bilancio Sociale: è il primo esempio di rendicontazione sugli Esports in Italia

Il 21 novembre a Roma, in concomitanza con l’Esports Legal Forum, l’Osservatorio Italiano Esports presenta il suo primo bilancio sociale: si tratta del primo e unico caso di rendicontazione dell’impatto sociale delle attività Esports in Italia.

L’Osservatorio Italiano Esports sta per tagliare un nuovo traguardo, unico per il settore esportivo in Italia: essere il primo ente di questo mercato a dotarsi di un bilancio sociale. La presentazione avrà luogo lunedì 21 novembre dalle 16:00 durante l’evento Esports Legal Forum dell’OIES presso la sede dello studio legale Ontier a Roma, e verrà trasmesso in live streaming sulla pagina LinkedIn dell’Osservatorio Italiano Esports.

Si tratta di un evento storico, poiché sarà la prima volta in cui un’organizzazione del settore renderà pubblici gli esiti delle proprie attività, e la rendicontazione dell’impatto sociale positivo che ne scaturisce. L’obiettivo di questo primo bilancio sociale, che analizza l’anno 2021, è quello di rendere conto dell’operato dell’Osservatorio agli stakeholder, sia interni che esterni, in modo chiaro e trasparente.

Dopo la presentazione del bilancio sociale da parte di Luigi Caputo, CEO di Sport Digital House e Founder di OIES, sarà previsto un momento dedicato ad alcune testimonianze sull’operato di OIES da parte di alcuni membri e di studenti che hanno frequentato il corso di formazione Advanced Esports Programme.

I contenuti del primo bilancio sociale dell’Osservatorio Italiano Esports verranno pubblicati e resi disponibili sul sito a partire dal 21 novembre.

L’Osservatorio Italiano Esports è il primo network B2B in Italia che raduna tutti gli operatori del settore per attività di formazione, divulgazione e networking. É un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

