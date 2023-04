Osimhen capocannoniere della Serie A: Starcasinò Bet anticipa il pagamento delle puntate sul centravanti

StarCasinò Bet, il sito di scommesse di Betsson Group, pronostica i verdetti del campionato puntando tutto su Victor Osimhen Capocannoniere e sul Napoli Campione d’Italia, premiando con il pagamento anticipato chi ha creduto nel miglior marcatore della nostra Serie A e negli azzurri vincenti. Il tutto a novanta partite dal termine della competizione, con molte variabili ancora in gioco.

Il Napoli, dopo aver superato il Lecce al Via del Mare, è sempre più vicino al terzo Scudetto della sua storia a 33 anni di distanza dal precedente. Stravolgendo le gerarchie di inizio campionato, gli azzurri hanno fatto una cavalcata dirompente trascinati dal bomber Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A con 21 marcature. StarCasinò Bet ha deciso di ricompensare in anticipo coloro che hanno puntato sul giocatore azzurro nonostante le 9 partite rimanenti e l’infortunio dell’attaccante, attualmente ai box per un problema all’adduttore. Lautaro Martinez dista sette gol: quindi è ancora il rischio che il centravanti salti diversi turni di campionato per via anche dell’importantissimo impegno in Champions League.

“Il Napoli sta facendo un percorso perfetto, vincendo e convincendo con un gioco spettacolare. Non è quindi un caso che molti dei nostri utenti abbiano deciso di scommettere sulla squadra partenopea nonostante a inizio campionato fosse indietro nelle gerarchie della Serie A. La nostra attenzione alla customer centricity ci ha quindi portato a decidere di ripagare già da ora chi ha avuto il coraggio di credere in un Napoli Campione d’Italia e in Osimhen Capocannoniere. Una sfida che vogliamo accettare proprio come fanno i nostri utenti” ha affermato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Bet.

