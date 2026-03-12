Newsletter

Oscar 2026 – Provaci ancora, Diane Warren! Dopo 16 candidature per la miglior canzone senza statuetta la cantautrice americana ci riprova: il pronostico degli esperti Sisal

12 Marzo 2026

Il curioso caso di Diane Warren torna protagonista agli Oscar 2026. La leggendaria cantautrice americana — autrice di successi come “Because You Loved Me” per Céline Dion e “I Don’t Want to Miss a Thing” per gli Aerosmith — è di nuovo tra i candidati nella categoria “Miglior Canzone Originale”, con un record tanto straordinario quanto singolare che la accompagna da quasi quarant’anni: 16 nomination e nemmeno una statuetta, fatta eccezione per l’Oscar alla carriera ricevuto nel 2023.

Quest’anno Warren ci riproverà per la diciassettesima volta, con il brano “Dear Me” scritto per il film Relentless. Riuscirà a spezzare questa “maledizione”? Secondo gli esperti Sisal, la statuetta per Miglior Canzone Originale potrebbe sfuggirle ancora una volta. Una sua vittoria pagherebbe infatti 25 volte la posta, opzione alla pari con “Train Dreams”, il brano firmato da Nick Cave per i titoli di coda della pellicola di Clint Bentley.

Ma chi sono gli avversari della Warren? In cima ai pronostici Sisal c’è “Golden” primo brano favorito a 1,10, canzone interpretata dal gruppo Huntr/x per il film animato Netflix K-Pop Demon Hunters, già diventato un fenomeno globale. Alle sue spalle “I Lied to You”, a 5,00, il brano che caratterizza Sinners, attualmente il film con il maggior numero di candidature di sempre.

 

