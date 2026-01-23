Newsletter

23 Gennaio 2026

OSCAR 2026: “One Battle After Another”, per gli esperti Sisal è il film che potrebbe portare a casa più statuette

Dopo aver scoperto le nomination agli Academy Awards, gli esperti Sisal vedono un protagonista assoluto per la serata del 15 marzo: l’action-thriller “One Battle After Another” che, forte di 13

23 Gennaio 2026

Dopo aver scoperto le nomination agli Academy Awards, gli esperti Sisal vedono un protagonista assoluto per la serata del 15 marzo: l’action-thriller “One Battle After Another” che, forte di 13 nomination, guida i pronostici in alcune delle categorie più importanti e potrebbe chiudere la serata con 5 statuette. Il film di Paul Thomas Anderson è infatti il favorito nelle principali categorie: Miglior Film (1,10), Miglior Regia (1,10), Miglior Attrice Non Protagonista a Teyana Taylor (1,57) Miglior Sceneggiatura Non Originale (1,05) e Miglior Montaggio (1,35).

L’horror politico “Sinners” di Ryan Coogler, che fa storia per le 16 nomination, non sembra invece essere destinato a dominare la scena. La pellicola proverà comunque a ritagliarsi uno spazio importante: su Sisal.it è favorito per la Miglior Fotografia (1,65) e anche per la Sceneggiatura Originale (1,30) e la Miglior Colonna Sonora (1,05).

Sul fronte degli interpreti, la corsa alle statuette promette emozioni e prime conquiste. Per Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) sarà finalmente questa la volta buona per aggiudicarsi l’Oscar come Miglior Attore Protagonista? L’interprete è il grande favorito a 1,25. In caso di vittoria, conquisterebbe infatti la sua prima statuetta, diventando anche il più giovane attore ad aver ottenuto tre candidature in questa categoria. Per il titolo di Miglior Attrice Protagonista, invece, la candidata principale è Jessie Buckley, offerta a 1,10, per “Hamnet”, storia della morte del figlio di Shakespeare. Per l’Oscar al Miglior Attore Non Protagonista, i riflettori sono tutti puntati su Stellan Skarsgård che con “Sentimental Value” ha conquistato la sua prima nomination: la possibilità di trasformare questo traguardo in Oscar è offerta a 2,00. Ma attenzione perché tra i possibili underdog, il giovane Jacob Elordi potrebbe ricevere anche lui la sua prima statuetta grazie alla sua strabiliante trasformazione in “Frankenstein”, possibilità che Sisal offre a 7,50.

 

