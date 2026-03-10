Oscar 2026 – L’universo gotico e romantico di “Frankstein” su Sisal.it favorito nelle categorie trucco, costumi e scenografia

Gli Oscar non sono solo red carpet e star di Hollywood, ma anche il momento in cui il mondo riconosce il talento di quei costumisti, truccatori e hair stylist che

Gli Oscar non sono solo red carpet e star di Hollywood, ma anche il momento in cui il mondo riconosce il talento di quei costumisti, truccatori e hair stylist che contribuiscono a costruire universi visivi iconici e l’identità dei personaggi che conquistano il grande pubblico. Quest’anno, secondo gli esperti Sisal, c’è un film che sembra destinato a dominare proprio nelle categorie legate a moda e beauty: “Frankenstein”. Il film di Guillermo del Toro, ispirato alla celebre creatura del romanzo di Mary Shelley, è il favorito per una possibile doppietta: guida i pronostici per Migliori Costumi e per Miglior Trucco e Acconciatura. In entrambe le categorie è offerto a 1,05. Nell’ultimo titolo del pluripremiato regista messicano, infatti, le scenografie, gli abiti, il make-up e le acconciature svolgono un ruolo chiave nel veicolare idee e messaggi su cui si fonda la sceneggiatura.

Per trasformare Jacob Elordi nella Creatura sono state utilizzate 42 protesi diverse, studiate per dare al personaggio un aspetto allo stesso tempo inquietante e umano. E proprio l’interpretazione di Elordi potrebbe regalare una sorpresa tra i premi più ambiti: l’attore australiano è candidato come Miglior Attore Protagonista. Un successo che resta però difficile: la sua eventuale vittoria è offerta a 25,00, a precederlo ci sono Michael B. Jordan, a 1,60 e Timothée Chalamet, a 2,40.

Su Sisal.it, infine, Frankenstein figura tra i favoriti per la Miglior Scenografia, a 1,08, grazie al lavoro della production designer Tamara Deverell e dello scenografo Shane Vieau. Del Toro e il suo team hanno già fatto incetta di premi sia ai BAFTA, sia ai Critics’ Choice Award, ci riusciranno anche con gli Oscar?

PressGiochi