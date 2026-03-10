Newsletter

10 Marzo 2026 - 18:41

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Oscar 2026 – L’universo gotico e romantico di “Frankstein” su Sisal.it favorito nelle categorie trucco, costumi e scenografia

Gli Oscar non sono solo red carpet e star di Hollywood, ma anche il momento in cui il mondo riconosce il talento di quei costumisti, truccatori e hair stylist che

10 Marzo 2026

Share the post "Oscar 2026 – L’universo gotico e romantico di “Frankstein” su Sisal.it favorito nelle categorie trucco, costumi e scenografia"

Stampa pagina

Gli Oscar non sono solo red carpet e star di Hollywood, ma anche il momento in cui il mondo riconosce il talento di quei costumisti, truccatori e hair stylist che contribuiscono a costruire universi visivi iconici e l’identità dei personaggi che conquistano il grande pubblico. Quest’anno, secondo gli esperti Sisal, c’è un film che sembra destinato a dominare proprio nelle categorie legate a moda e beauty: “Frankenstein”. Il film di Guillermo del Toro, ispirato alla celebre creatura del romanzo di Mary Shelley, è il favorito per una possibile doppietta: guida i pronostici per Migliori Costumi e per Miglior Trucco e Acconciatura. In entrambe le categorie è offerto a 1,05. Nell’ultimo titolo del pluripremiato regista messicano, infatti, le scenografie, gli abiti, il make-up e le acconciature svolgono un ruolo chiave nel veicolare idee e messaggi su cui si fonda la sceneggiatura.

Per trasformare Jacob Elordi nella Creatura sono state utilizzate 42 protesi diverse, studiate per dare al personaggio un aspetto allo stesso tempo inquietante e umano. E proprio l’interpretazione di Elordi potrebbe regalare una sorpresa tra i premi più ambiti: l’attore australiano è candidato come Miglior Attore Protagonista. Un successo che resta però difficile: la sua eventuale vittoria è offerta a 25,00, a precederlo ci sono Michael B. Jordan, a 1,60 e Timothée Chalamet, a 2,40.

Su Sisal.it, infine, Frankenstein figura tra i favoriti per la Miglior Scenografia, a 1,08, grazie al lavoro della production designer Tamara Deverell e dello scenografo Shane Vieau. Del Toro e il suo team hanno già fatto incetta di premi sia ai BAFTA, sia ai Critics’ Choice Award, ci riusciranno anche con gli Oscar?

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Principali differenze tra giochi tradizionali e giochi online

Champions League – Real Madrid-Manchester City: spettacolo al Bernabeu. Vinicius, primo marcatore a 6,00 su Sisal.it, sfida Haaland

Brightstar Lottery conquista il suo primo punteggio nella valutazione di sostenibilità di S&P Global

Albenga (SV), sospesa licenza di una sala scommesse per 10 giorni: era ritrovo di pregiudicati

StarCasinò premia i talenti dello IED Firenze: le idee degli studenti ispireranno le prossime campagne sul gioco responsabile

Oscar 2026 – L’universo gotico e romantico di “Frankstein” su Sisal.it favorito nelle categorie trucco, costumi e scenografia

Da Giocatore a Consumatore: una possibile evoluzione del settore. Di Stefano De Vita

World Gaming Week attira 62.988 partecipanti e stabilisce un nuovo record del settore a Barcellona

Champions League, scattano gli ottavi: l’Atalanta sfida il Bayern, finale anticipata tra Real e City

ADMIRAL Pay, accordo con EUROBET: nuova esperienza phygital per milioni di giocatori italiani

Rho (MI), aperto uno sportello d’ascolto per il contrasto al gioco d’azzardo patologico

IGT celebrai 30 anni di Wheel of Fortune con i premi EKG

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter