Operazione Nostalgia e Planetwin365.news ancora insieme per i Raduni del 2025: si parte l’8 giugno a Parma

Anche quest’anno il portale di intrattenimento sarà Official Main Partner delle tre amichevoli che vedranno in campo Totti, Zola, Zanetti e altre leggende del passato recente della Serie A, pronti a trasformare i ricordi del passato in emozioni del presente.

Anche quest’anno il portale di intrattenimento e informazione Planetwin365.news affiancherà Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio, in qualità di main sponsor nei tre attesissimi Raduni del 2025, confermando l’impegno a celebrare la passione per il grande calcio, trasformando i ricordi del passato in emozioni del presente. Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 giugno a Parma, presso lo Stadio Ennio Tardini, dove andrà in scena una sfida tra leggende che promette emozioni indimenticabili. Tra i protagonisti annunciati di questa edizione, alcune icone del Parma e del calcio internazionale come Adriano, Gianfranco Zola, Hristo Stoichkov, Juan Sebastian Veron, Stefano Fiore, Sebastien Frey, Dino Baggio, Antonio Benarrivo, insieme a Javier Zanetti, Francesco Totti, Fabio Galante, Aldair, Max Tonetto e Maurizio Ganz. Una formazione da sogno per un evento all’insegna delle emozioni e dei ricordi indelebili. Planetwin365.news scenderà in campo con loro, anche come sponsor di maglia di uno dei due team in campo.

Il match avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso in chiaro su Sportitalia, con i cancelli aperti al pubblico già dalle 16.30. L’evento segnerà inoltre il momento conclusivo del Festival della Serie A, in programma nella città emiliana dal 6 all’8 giugno, garantendo un’atmosfera ancora più coinvolgente.

Nel cuore della città, a Piazza Ghiaia, sarà allestito il nuovo fan village, aperto al pubblico in maniera gratuitamente dalle 10 alle 17. Qui, come da tradizione, ci sarà anche lo stand Planetwin365.news, punto d’incontro tra tifosi, giornalisti e – soprattutto – campioni. Lo stand sarà il cuore pulsante delle emozioni prepartita: un media center che accoglierà i giocatori per interviste, saluti e selfie con i fan. Ampio spazio sarà anche dato a “Newstalgia”, il nuovo concorso rivolto agli appassionati del calcio nostalgico: dal 7 al 29 giugno, chi si iscrive alla newsletter di Planetwin365.news potrà partecipare all’estrazione finale e vincere 4 coppie di biglietti Experience per vivere da protagonista l’ultimo Raduno dell’anno, il 6 settembre a Reggio Calabria.

I Raduni di Operazione Nostalgia rappresentano da anni un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio e i suoi protagonisti più iconici. Planetwin365.news è orgogliosa di essere ancora una volta al fianco di questa straordinaria celebrazione del pallone e dei suoi eroi. I prossimi Raduni, già ufficializzati, avranno luogo il 28 giugno a Vicenza e il 6 settembre Reggio Calabria.

I biglietti del Raduno 2025 di Operazione Nostalgia a Parma sono acquistabili a questo link: https://sport.ticketone.it/seatmap/51203/90600791/raduno-operazione-nostalgia-parma

PressGiochi