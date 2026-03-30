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Operazione Nostalgia 2026: successo di pubblico, engagement e visibilità per Quigioco News e APay E-Wallet

Si è conclusa sabato 28 marzo, con grande successo, la prima tappa di Operazione Nostalgia 2026, che ha visto Quigioco tra i protagonisti dell’evento. Quigioco, presente attraverso il proprio portale

30 Marzo 2026

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Si è conclusa sabato 28 marzo, con grande successo, la prima tappa di Operazione Nostalgia 2026, che ha visto Quigioco tra i protagonisti dell’evento. Quigioco, presente attraverso il proprio portale di informazione sportiva, Quigioco News, insieme ad APay E-Wallet, il portafoglio digitale di ADMIRAL Pay, ha partecipato come partner ufficiale, contribuendo in modo attivo alla valorizzazione e alla diffusione dell’iniziativa.

L’iniziativa ha registrato numeri estremamente positivi, a partire dall’evento nell’evento, il torneo di calcio balilla di Quigioco News che ha avuto luogo presso lo stand e ha coinvolto centinaia di partecipanti iscritti, confermandosi uno dei momenti più apprezzati dell’intero Fan Village. Il format a eliminazione diretta ha garantito dinamismo, competizione e soprattutto divertimento, con un’energia costante che ha accompagnato tutta la giornata.

Grande entusiasmo anche per la fase finale del torneo di biliardino: i finalisti hanno avuto l’opportunità unica di sfidare sul campo alcune delle leggende presenti all’evento, vivendo un’esperienza memorabile e ad alto coinvolgimento emotivo.

Un impatto significativo si è registrato anche in termini di brand awareness: migliaia di spettatori presenti hanno assistito alle sfide cinque contro cinque tra le Legend, uno dei momenti più coinvolgenti dell’intera manifestazione. In questo contesto ad altissima visibilità, Quigioco News e APay E-Wallet hanno beneficiato di un’esposizione privilegiata, grazie alla presenza sulle magliette ufficiali indossate in campo e alla visibilità a bordo campo tramite gli schermi dedicati, rafforzando in modo concreto il posizionamento dei brand davanti a un pubblico ampio e altamente profilato.

Ottimi risultati anche sul fronte digital e social: il live coverage dell’evento ha permesso di raccontare in tempo reale l’esperienza, raggiungendo circa 800.000 visualizzazioni complessive tra Instagram Stories e Reel. A rendere ancora più esclusivi i contenuti, le interviste realizzate da Sofia Oranges a grandi protagonisti del calcio come Zanetti, Zago, Aldair e molte altre leggende presenti.

La partecipazione a Operazione Nostalgia 2026 si conferma quindi un’esperienza di grande valore, capace di unire intrattenimento, engagement e visibilità, rafforzando il posizionamento di Quigioco News e APay E-Wallet all’interno di un contesto d’eccezione per il pubblico sportivo.

 

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