Open Days NOVOMATIC Italia: l’innovazione nel gaming prende vita con VLT e AWP in un evento esclusivo

NOVOMATIC Italia ha aperto le porte della sua sede di Rimini per un evento esclusivo dedicato a clienti e partner. Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime novità tecnologiche e strategiche nel settore del gaming, consolidando la leadership dell’azienda nel mercato italiano.

Il nuovo showroom di NOVOMATIC Italia, inaugurato nella giornata del 17, è diventato il centro nevralgico dell’innovazione, offrendo ai visitatori la possibilità di toccare con mano il portfolio omni-channel del Gruppo, che presenta le soluzioni più avanzate e integrate per il settore del gioco. Un’opportunità unica per esplorare prodotti all’avanguardia, studiati per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Le novità tecnologiche: VLT e AWP in alta definizione

Durante gli Open Days, riflettori puntati sulle nuove VLT e AWP, che ridefiniscono gli standard dell’esperienza di gioco grazie a tecnologia all’avanguardia, design sofisticato e prestazioni elevate.

Tra le principali novità spiccano gli apparecchi VLT:

NOVOSTAR® FV 637: cabinet dotato di monitor in alta definizione, offre un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

V.I.P. X Dream™ FV330D: la novità dell’anno per le VLT, una postazione di gioco innovativa che unisce comfort ed eccellenza tecnologica, per un intrattenimento di livello superiore.

Per arricchire ulteriormente l’offerta, arrivano due giochi di grande impatto che si distinguono per la loro qualità e l’esperienza di gioco coinvolgente. Snow Kingdom è un titolo innovativo che offre dinamiche di gioco moderne e un design impeccabile, disponibile su tutti i cabinet. Con una struttura di gioco avvincente e una grafica di altissimo livello, promette di catturare l’attenzione degli ospiti sin dal primo spin. A completare questa proposta, la versione rinnovata di Golden Sizzling Hot™, una rivisitazione in HD di uno dei giochi più iconici, che con una grafica straordinaria e nuove meccaniche di gioco, eleva l’esperienza del giocatore, offrendo performance ottimizzate e un’esperienza visiva di prim’ordine.

Per il segmento delle AWP, il focus sarà sulla serie Top Seven, con la novità in esclusiva Top Seven Barcellona e la nuovissima Egyptian Saga che riuniscono i titoli più prestigiosi del mercato italiano. Questi giochi, combinati con i cabinet Genius e Ludus FV 629, offrono prestazioni straordinarie e una qualità visiva superiore, garantendo un’esperienza di gioco senza pari.

L’appuntamento di Rimini rappresenta un’opportunità strategica per scoprire le nuove frontiere del gaming, confrontarsi con esperti del settore e rafforzare le collaborazioni con NOVOMATIC Italia. Tre giorni di innovazione, networking e anteprime esclusive, per continuare a scrivere il futuro del gioco in Italia.

