Open Days 2025: NOVOMATIC Italia apre le porte al futuro del gaming 

NOVOMATIC Italia apre le porte inaugurando il nuovo showroom della sede di Rimini e accogliendo clienti e partner per gli Open Days 2025, un evento esclusivo dedicato all’innovazione e alla visione strategica nel gaming. Tre giorni per presentare il meglio dell’offerta di gioco e consolidare ulteriormente la leadership nel settore.

L’apertura degli Open Days oggi segna un momento fondamentale con l’inaugurazione del nuovo showroom della sede di NOVOMATIC Italia. Un ampio e moderno spazio, progettato con l’obiettivo di integrare in modo armonioso l’intera offerta di gioco del Gruppo, offrendo non solo una panoramica completa dei prodotti, ma anche un’esperienza immersiva e interattiva. Lo showroom rappresenta un luogo ideale per scoprire e testare le soluzioni più innovative nel settore del gaming, grazie a un allestimento che punta su un design all’avanguardia. Ogni dettaglio è stato pensato per far vivere ai visitatori un’esperienza coinvolgente, che va oltre la semplice presentazione dei prodotti, ma diventa un vero e proprio viaggio nell’evoluzione del gaming. Con un focus particolare sulle VLT e AWP, questo spazio è il punto di riferimento perfetto per esplorare le novità e scoprire come NOVOMATIC sta definendo il futuro del gioco.

NOVOMATIC Italia è affiancata da ADMIRAL Pay, Quigioco e ADMIRAL Gaming Network per offrire un’esperienza a 360° nel mercato globale del gaming, un settore in continua evoluzione. L’evento rappresenta un’importante opportunità per dimostrare la capacità del Gruppo NOVOMATIC Italia di innovare e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico, offrendo soluzioni omni-channel integrate e all’avanguardia.

Le novità tecnologiche: VLT e AWP in HD

Tra le principali innovazioni presentate durante gli Open Days, spiccano le nuove VLT di ultima generazione, come la NOVOSTAR® FV 637 e la Vip Chair FV 330D X DREAM, che ridefiniscono gli standard dell’esperienza di gioco grazie a monitor ad alta definizione, un design raffinato e prestazioni di altissimo livello.

Ad arricchire l’offerta di giochi un poker di nuovi titoli: la coppia Cash Connection con i coinvolgenti Golden Sizzling Hot™ e Golden Voodoo Magic™, pronti a portare in un’avventura tra fortuna e mistero. A completare l’esperienza, due emozionanti titoli a tema Egitto, Anubis Power, dove l’antico dio guida verso ricchezze nascoste, e Queen Cleopatra™ Evolution Catch 5, che immerge il giocatore nell’affascinante mondo della regina leggendaria. Un mix perfetto di ambientazioni intriganti e meccaniche coinvolgenti per un gioco sempre nuovo.

Per il segmento delle AWP, il focus è sulla serie Top Seven, con la novità e l’anteprima esclusiva Top 7 Vienna e la multi-game “Game Club” che uniscono i più prestigiosi giochi del mercato italiano. Questi prodotti, combinati con i nuovi cabinet Genius e Ludus FV 629, garantiscono performance straordinarie e una qualità visiva superiore.

Quigioco e ADMIRAL Pay: soluzioni avanzate per i PVR

Durante i tre giorni, i visitatori possono esplorare le soluzioni avanzate per i Punti Vendita Ricariche (PVR), progettate per garantire operazioni fluide e sicure. L’offerta al PVR permette sia di entrare nella rete di PVR a marchio Quigioco, e al contempo anche di integrare i servizi di pagamento di ADMIRAL Pay in punti o reti PVR proprietarie. Grazie allo strumento APAY E-Wallet, sono infatti garantite transazioni in piena compliance normativa secondo i recenti standard cui si devono attenere i Punti Vendita Ricarica. Le soluzioni PVR che hanno già raccolto grande interesse da parte del settore gaming, come dimostra la recente partnership siglata con il noto bookmaker Stanleybet.

Pagamenti digitali e gestione dei flussi monetari: la nuova APay Cash station

Oltre al gaming, NOVOMATIC Italia si distingue anche nel settore delle soluzioni finanziarie innovative con ADMIRAL Pay, l’ecosistema di pagamento digitale sviluppato internamente e autorizzato da Banca d’Italia. Attraverso l’APay Station l’azienda propone una gestione sicura e automatizzata di pagamenti, integrando transazioni digitali ed elettroniche in un unico strumento, per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla digitalizzazione. L’APay Station è infatti un dispositivo multifunzionale avanzato, ideato per migliorare l’efficienza operativa di qualsiasi esercizio commerciale, poiché offre la possibilità ai clienti di effettuare operazioni finanziarie autonome e sicure, integrandosi perfettamente con il mondo dei servizi APay E-Wallet.

NOVOMATIC Italia: il futuro del gaming è oggi

Con questa iniziativa, NOVOMATIC Italia ribadisce la volontà di mantenere un ruolo importante nel settore, anticipando le tendenze e offrendo soluzioni integrate che coniugano estetica, performance e innovazione tecnologica. L’evento è un’occasione unica per condividere la visione di un futuro in cui tecnologia, esperienza di gioco e gestione operativa si uniscono in un equilibrio perfetto.

PressGiochi