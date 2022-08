Ontario: il nuovo mercato dell’iGaming registra entrate per 162 milioni in tre mesi

L’iGaming Ontario (iGO) ha pubblicato il suo primo rapporto sull’andamento del mercato da quando il mercato dell’igaming dell’Ontario è stato lanciato il 4 aprile. Il rapporto copre il primo trimestre completo delle operazioni di mercato, che termina il 30 giugno.

Le entrate per il periodo sono state di 162 milioni di dollari canadesi. Ci sono 18 operatori attivi su 31 siti web di gioco e 492.000 giocatori attivi. I giocatori hanno speso una media di $ 113 al mese. Gli operatori includono giganti statunitensi come DraftKings e Bally Bet, gruppi internazionali come Entain e operatori locali come North Star.

Il presidente di iGO Dave Forestell ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di essere la migliore giurisdizione di gioco al mondo e questi risultati positivi sono un primo segno che siamo sulla buona strada”, ha affermato.

“Con un tasso di compartecipazione alle entrate competitiva e basse barriere all’ingresso, l’Ontario è un mercato interessante per i giochi con una solida base di giocatori”.

