Online-Casinos.com espande il proprio raggio d’azione con nuovi entusiasmanti lanci in Romania e Italia

Online-Casinos.com, sito leader nella comparazione di piattaforme di gioco d’azzardo online affidabili, è entusiasta di annunciare la sua espansione nei mercati rumeno e italiano. Questa crescita è facilitata dalla recente incorporazione di Cazinoonline.com e Miglioricasino.com, entrambi destinazioni principali per i giocatori che cercano casinò online affidabili nelle rispettive regioni.

Cazinoonline.com e Miglioricasino.com si uniscono a Online-Casinos.com

Fondati nel 2016, Cazinoonline.com e Miglioricasino.com si sono affermati come attori chiave nei loro mercati, noti per fornire recensioni di operatori affidabili, guide al gioco e notizie relative ai casinò. L’integrazione di questi marchi in Online-Casinos.com rafforza la capacità della piattaforma di servire i giocatori in Romania e in Italia, offrendo contenuti localizzati su misura per le esigenze di queste vivaci comunità di gioco.

Romania e Italia: Mercati importanti

La fusione sottolinea l’importanza dei mercati rumeno e italiano nel settore del gioco d’azzardo globale. Il settore del gioco d’azzardo online in Romania, in particolare, ha mostrato una crescita impressionante, con ricavi previsti superiori a 0,61 miliardi di dollari nel 2024, secondo Statista. L’Italia, nota per il suo solido quadro normativo, vanta un volume di mercato previsto di 1,71 miliardi di dollari nel 2024. Questa integrazione strategica posiziona Online-Casinos.com per capitalizzare questi mercati in espansione, offrendo risorse complete e affidabili ai giocatori locali.

Ristrutturazione e nuovo team

Nell’ambito di questa fusione, Online-Casinos.com sta procedendo a una ristrutturazione del team per garantire una transizione fluida e una fornitura di contenuti di alta qualità. Siamo lieti di accogliere nel nostro team Claudio Poggi, esperto del mercato italiano del gioco d’azzardo. Inoltre, Sergiu Pop, Alina Pipan e Iulia Preda, che hanno contribuito con contenuti preziosi, continueranno a sostenere i nostri sforzi nel mercato rumeno.

iGaming.com: La società dietro Online-Casinos.com

Online-Casinos.com è il marchio di punta di iGaming.com, società nota per lo sviluppo e la gestione di siti di confronto di alta qualità nel settore del gioco d’azzardo online. Fondata nel 2011, iGaming.com si impegna a fornire informazioni trasparenti e affidabili, aiutando i giocatori a prendere decisioni informate. La missione dell’azienda consiste nell’offrire informazioni accurate e imparziali, supportate da un team di professionisti dedicati con una forte visione editoriale.

L’integrazione di Cazinoonline.com e Miglioricasino.com sotto il marchio Online-Casinos.com è una testimonianza dell’esperienza e della dedizione di iGaming.com alla comunità del gioco d’azzardo online. Questa fusione garantirà ai giocatori in Romania e in Italia le migliori esperienze di casinò online possibili, supportate da una fonte affidabile.

Gli ultimi sviluppi nei mercati del gioco online italiano e rumeno sulle pagine dedicate: online-casinos.com/italia/ e online-casinos.com/romania/.

PressGiochi