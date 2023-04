Online Casinò Summit Italia: il mercato dell’iGaming apre la strada alla crescita sostenibile e all’innovazione

Il mercato del gioco online in Italia si è guadagnato la reputazione di bilanciare stabilità con innovazione e intrattenimento, attraendo investitori a lungo termine e flussi di giocatori sostenibili.

Con un mercato iGaming consolidato che è stato legalizzato dal 2006, l’Italia è una scommessa sicura per chi cerca una crescita stabile del business.

Mentre numerosi paesi in Europa lottano con i nuovi sviluppi normativi, l’Italia rimane un mercato stabile ma entusiasmante e dinamico per iGaming.

Le autorità italiane stanno attualmente rivedendo le norme vigenti in materia di licenze di operatore, con una proroga degli attuali titolari di licenza fino alla stesura di un regolamento definitivo.

Queste modifiche normative sono destinate a reprimere gli operatori illegali, garantendo al contempo che le tasse sull’iGaming rimangano eque per tutte le parti, spingendo ulteriormente questo mercato dinamico.

La stabilità del mercato ha anche dato agli operatori e ai fornitori spazio per sperimentare nuove tecnologie di iGaming, con l’Italia che si prevede sarà uno dei primi mercati ad abbracciare pienamente l’integrazione del metaverso e della realtà virtuale/aumentata, così come i pagamenti in criptovaluta.

L’Intelligenza Artificiale è diventata un tema caldo anche nel gioco online italiano.

Il potere dell’apprendimento automatico di offrire esperienze personalizzate ai giocatori e migliorare i metodi per l’identificazione dei problemi di gioco indica un’ulteriore crescita sostenibile in questo mercato per gli anni a venire. Alla luce della rapida crescita e sviluppo del mercato, gli operatori, i fornitori e gli investitori di iGaming devono rimanere aggiornati con le ultime tendenze e innovazioni che entrano nel mercato.

L’Online Casino Summit 2023 si rivolge a coloro che desiderano entrare ed espandersi in Italia, fornendo approfondimenti all’avanguardia sugli sviluppi normativi di artisti del calibro di Giulio Coraggio, Valérie Peano e Stefano Sbordoni.

All’evento parteciperà anche Dustin Plantholt, il conte di Monte Crypto, che guiderà Daniele Tagliarini ed Emmanuele Cangianelli e Liam Mulvaney parleranno dell’importanza di bilanciare le offerte al dettaglio e online per acquisire più valore nel mercato, mentre Sophie Platts e Marko Jakovetic condivideranno le strategie per il gioco responsabile che guidano la crescita del business. Maja Jovančević guiderà un panel sulle strategie SEO di successo per il mercato locale, insieme ad altri esperti internazionali che forniranno le ultime informazioni sull’Italia per coloro che cercano di avere successo nel mercato. La mostra con le ultime offerte di prodotti in Italia e in Europa consentirà ai partecipanti di fare rete e firmare accordi per la crescita del business nella regione.

Registrati ora per l’Online Casino Summit 2023 e ottieni l’accesso alle ultime informazioni e opportunità per lo sviluppo del business nel vivace mercato italiano dell’iGaming.

Non perdere questa opportunità senza precedenti per stare al passo con il gioco, aumentare gli sforzi di sviluppo aziendale e entrare in contatto con i principali dirigenti C-suite del mercato. Assicurati il tuo posto oggi su https://www.eventus-international.com/ocsi.

