Online, ad aprile 44,5 milioni di italiani in rete

Nel mese di aprile sono stati 44,5 milioni gli individui online, pari al 76,4% della popolazione dai 2 anni in su, collegati dai dispositivi rilevati (Mobile – Smartphone e/o Tablet – e Computer) per 68 ore e 45 minuti per persona.

Rispetto al mese precedente, aprile ha avuto un calendario molto fitto di festività con conseguente flessione dell’8,6% del tempo dedicato alla navigazione, correlato alla pausa di Pasqua e ai “ponti” che hanno caratterizzato il periodo.

L’audience online nel giorno medio ha raggiunto 37,4 milioni di utenti, con una flessione dell’8,2% degli utenti collegati da Computer, anche in questo caso correlata alle pause festive.

Dai dati di dettaglio sul profilo degli utenti online, nel giorno medio di questo mese di rilevazione hanno navigato dai device rilevati il 64,9% degli uomini e il 63,3% delle donne dai 2 anni in su, con una concentrazione che ha superato l’87% nel caso dei 18-34enni, l’88% dei 35-44enni, l’86% dei 45-64enni e il 41,3% degli gli over 64 anni.

La fruizione dell’online sul territorio nazionale si mantiene distribuita su livelli costanti nel tempo, con il 67,9% della popolazione del Nord Ovest (10,6 milioni), il 65,7% del Nord Est (7,5 milioni), il 62,6% del Centro (7,3 milioni) e il 60,9% del Sud e Isole (12 milioni).

La fruizione di internet da Mobile ha generato l’89,4% del tempo complessivo trascorso online, registrando una diminuzione della frequenza di accesso nel giorno medio pari al 4,7% rispetto a marzo, anche in questo caso legata ai lunghi periodi di pausa come da calendario.

Il tempo speso per persona nel giorno medio dai dispositivi mobili è distribuito tra i 18 e i 24enni che hanno navigato per 2 ore 21 minuti, tra i 25-64enni che hanno mantenuto un tempo medio di 2 ore e 36 minuti, con oscillazioni non molto differenti tra una fascia d’età e l’altra e gli over 64enni con 2 ore e 27 minuti.

Tra ponti e pause dettati dal calendario di aprile, alcune tra le principali categorie di siti a app mobile registrano dati in lieve flessione rispetto al mese precedente, in linea con i livelli di attenzione e fruizione di questi periodi.

Alcuni avvenimenti di politica internazionale e la scomparsa di Papa Francesco hanno però mantenuto a un buon livello di audience il raggruppamento di siti a app dedicati alle news online (Current Events & Global News, con 38,1 milioni di utenti mensili, pari a +1,9% a marzo 2025). Inoltre, tra le prime venti categorie, continua a registrare dati in crescita anche il raggruppamento di siti e app mobile dedicati al meteo (Weather con 33,3 milioni di utenti mensili, +4,1%), considerando la situazione metereologica instabile per metà nel mese, proprio a cavallo delle festività.

PressGiochi