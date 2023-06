Online: ad aprile 43,8 mln di italiani in rete

Nel mese di aprile 43,8 milioni di italiani ha navigato in rete – il 74,8% della popolazione dai 2 anni in su, online per 64 ore e 27 minuti corrispondenti

Nel mese di aprile 43,8 milioni di italiani ha navigato in rete – il 74,8% della popolazione dai 2 anni in su, online per 64 ore e 27 minuti corrispondenti complessivamente a 2 giorni e 16 ore.

Sono stati quasi 36 milioni di individui (35 milioni e 994 mila) che hanno navigato almeno una volta nel giorno medio dai device rilevati – Computer e Mobile (Smartphone e/o Tablet) -, online per 2 ore e 26 minuti per persona.

Entrando nel dettaglio dei profili degli utenti online nel giorno medio di questo mese di rilevazione di Audiweb, troviamo il 59,4% delle donne dai 2 anni in su, il 63,6% degli uomini e, per quanto riguarda le fasce d’età più coinvolte, l’87,9% dei 35-44enni, l’86,7% dei 45-54enni, l’83,7% dei 25-34enni e l’83% dei 55-64enni.

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online nel giorno medio di aprile, risulta che sono stati 10,2 milioni gli utenti dal Nord Ovest (il 64,7% della popolazione di quest’area), 7,2 milioni gli utenti dal Nord Est (il 62,5%), 7,1 milioni dal Centro (Il 60,9%) e 11,5 milioni dal Sud e Isole (il 58,6%).

Il 78,8% della popolazione maggiorenne ha navigato almeno una volta da Mobile (Smartphone e/o Tablet), trascorrendo l’88% del tempo complessivo online da questi dispositivi, pari a 2 ore 37 minuti per persona.

Le donne continuano a dedicare più tempo all’online da Mobile (2 ore 37 minuti) rispetto agli uomini (2 ore 16 minuti), ma restano i giovani i più assidui nella navigazione in mobilità.

Troviamo, infatti, i 18-24enni online da Mobile per 2 ore e 54 minuti, seguiti dai 25-34enni con 2 ore e 47 minuti e, a seguire, i 35-44enni con 2 ore e 35 minuti.

Per quanto riguarda i dati di consumo dei siti e mobile app, l’audience online nel mese si mantiene piuttosto stabile, in particolare per le categorie più trasversali (Search con 41,4 milioni di utenti e Internet/Tools/Web Services con 40,1 milioni, tra le prime) e di intrattenimento (Video/Movies con 39,2 milioni di utenti e Member Communities – Social Network – con 38,7 milioni di utenti), nonostante il mese di aprile sia stato caratterizzato da un fitto calendario di ponti e celebrazioni.

Crescono particolarmente le audience dei siti e delle mobile app dedicate al Meteo (con 33.3 milioni di utenti mensili e +5,1% rispetto a marzo) e al mondo della cucina (Food & Cooking con quasi 32 milioni di utenti mensili, +1,6%).

Tra le categorie che mostrano dati in crescita rispetto al mese precedente troviamo anche il raggruppamento dedicato alle informazioni di viaggio e alle mappe (con 32,9 milioni di utenti e +5% del tempo dedicato a questi contenuti) e, fuori dalle quindici categorie più visitate, il raggruppamento dedicato al mondo dello Sport (con 30,7 milioni di utenti mensili, +1,8 gli utenti rispetto a marzo), grazie ad alcuni eventi del calcio che hanno attirato l’attenzione della popolazione online.

Mentre le altre categorie più legate alla sfera lavorativa o al mondo dell’informazione riportano dati in leggera flessione, come nel caso dei portali generalisti (General Interest Portals & Communities con il -1%), delle news online (Current Events & Global News con il -0,9%) e delle E-mail (-0,9%).

PressGiochi