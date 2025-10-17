Online, ad agosto 43,5 mln di italiani in rete

Nel mese di agosto hanno navigato 43,5 milioni di persone (il 74,6% della popolazione dai 2 anni in su), online complessivamente per 71 ore.

Il 94,8% degli individui tra i 18 e i 74 anni (40,4 milioni) ha navigato da Mobile (Smartphone e/o Tablet) per un tempo complessivo di 70 ore e 18 minuti.

Nel giorno medio la Total Digital Audience in questo mese di rilevazione è rappresentata da 36,8 milioni di utenti che hanno navigato almeno una volta dai device rilevati (Mobile e Computer) per 2 ore e 43 minuti in media per persona.

L’andamento generale della fruizione nel giorno medio si mantiene allineato ai mesi precedenti, con alcune peculiarità stagionali: il calo della fruizione da Computer (-11,3% gli utenti e -16,1% il tempo complessivo quotidiano) e una stabilità del dato di fruizione da Mobile.

Entrando nel dettaglio dei segmenti della popolazione che ha navigato nel giorno medio ad agosto, ritroviamo oltre il 60% degli uomini e delle donne dai 2 anni in su (il 63,7% degli uomini e il 62,5% delle donne) e, tra le differenti fasce d’età, oltre l’80% degli individui tra i 18 e i 64 anni (l’86,3% dei 18-24enni, l’84,6% dei 25-34enni, l’87,2% dei 35-44enni, l’86,3% dei 45-54enni e l’86,9% dei 55-64enni) e il 40,4% degli over 65 (unico segmento che presenta una leggera flessione rispetto a luglio, pari al -1,8%).

(*) la quota dei 2-17enni non viene riportata perché riferita solo alla fruizione da Computer. Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento di sintesi dei dati di Agosto 2025 oppure la metodologia di rilevazione pubblicati sul sito “sistema Audiweb”.

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti risulta che erano online il 66,8% della popolazione del Nord Ovest (10,5 milioni), il 63,4% dal Nord Est (7,2 milioni), il 62,1% dal Centro (7,2 milioni) e il 60,4% dal Sud e Isole (11,9 milioni).

In generale le donne hanno navigato in media 27 minuti in più degli uomini da tutti i device rilevati e, come visto, il tempo dedicato alla navigazione è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto al giorno medio di luglio, conseguentemente al calo della fruizione da Computer e (-16,8% per i 18-74enni) riequilibrato da una maggiore continuità da Mobile (+2,4%).

La fruizione da Mobile, inoltre, vede le fasce più mature di età – tra i 45 e i 64 anni – online per almeno 2 ore e 40 minuti.

Dai dati di consumo si legge che siamo nel pieno dell’estate: le categorie si siti e app che offrono contenuti e servizi maggiormente visitati nel corso dell’anno “lavorativo” mostrano dati in flessione, mentre quelle dedicate al tempo libero, alle relazioni e al benessere continuano a tenere l’interesse degli utenti, con alcuni particolari incrementi anche nel tempo speso.

È il caso delle piattaforme video (Videos/Movies con un +1,9% rispetto a luglio, pari a 39,1 milioni di utenti mensili), dei social network che, pur mantenendo un’audience stabile, vedono crescere il tempo dedicato alla fruizione (+4,5%), della messaggistica istantanea (+1,1% degli utenti), i portali generalisti (+1,7%), del retail (+1,5%), mappe e viaggi (+3,1% gli utenti mensili e +12,6% il tempo), salute, benessere e nutrizione (+10,2%).

PressGiochi