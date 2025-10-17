Newsletter

17 Ottobre 2025 - 17:21

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Online, ad agosto 43,5 mln di italiani in rete

Nel mese di agosto hanno navigato 43,5 milioni di persone (il 74,6% della popolazione dai 2 anni in su), online complessivamente per 71 ore. Il 94,8% degli individui tra i

17 Ottobre 2025

Share the post "Online, ad agosto 43,5 mln di italiani in rete"

Stampa pagina

Nel mese di agosto hanno navigato 43,5 milioni di persone (il 74,6% della popolazione dai 2 anni in su), online complessivamente per 71 ore.
Il 94,8% degli individui tra i 18 e i 74 anni (40,4 milioni) ha navigato da Mobile (Smartphone e/o Tablet) per un tempo complessivo di 70 ore e 18 minuti.

Nel giorno medio la Total Digital Audience in questo mese di rilevazione è rappresentata da 36,8 milioni di utenti che hanno navigato almeno una volta dai device rilevati (Mobile e Computer) per 2 ore e 43 minuti in media per persona.
L’andamento generale della fruizione nel giorno medio si mantiene allineato ai mesi precedenti, con alcune peculiarità stagionali: il calo della fruizione da Computer (-11,3% gli utenti e -16,1% il tempo complessivo quotidiano) e una stabilità del dato di fruizione da Mobile.

Entrando nel dettaglio dei segmenti della popolazione che ha navigato nel giorno medio ad agosto, ritroviamo oltre il 60% degli uomini e delle donne dai 2 anni in su (il 63,7% degli uomini e il 62,5% delle donne) e, tra le differenti fasce d’età, oltre l’80% degli individui tra i 18 e i 64 anni (l’86,3% dei 18-24enni, l’84,6% dei 25-34enni, l’87,2% dei 35-44enni, l’86,3% dei 45-54enni e l’86,9% dei 55-64enni) e il 40,4% degli over 65 (unico segmento che presenta una leggera flessione rispetto a luglio, pari al -1,8%).
(*) la quota dei 2-17enni non viene riportata perché riferita solo alla fruizione da Computer. Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento di sintesi dei dati di Agosto 2025 oppure la metodologia di rilevazione pubblicati sul sito “sistema Audiweb”.

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti risulta che erano online il 66,8% della popolazione del Nord Ovest (10,5 milioni), il 63,4% dal Nord Est (7,2 milioni), il 62,1% dal Centro (7,2 milioni) e il 60,4% dal Sud e Isole (11,9 milioni).

In generale le donne hanno navigato in media 27 minuti in più degli uomini da tutti i device rilevati e, come visto, il tempo dedicato alla navigazione è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto al giorno medio di luglio, conseguentemente al calo della fruizione da Computer e (-16,8% per i 18-74enni) riequilibrato da una maggiore continuità da Mobile (+2,4%).
La fruizione da Mobile, inoltre, vede le fasce più mature di età – tra i 45 e i 64 anni – online per almeno 2 ore e 40 minuti.
Dai dati di consumo si legge che siamo nel pieno dell’estate: le categorie si siti e app che offrono contenuti e servizi maggiormente visitati nel corso dell’anno “lavorativo” mostrano dati in flessione, mentre quelle dedicate al tempo libero, alle relazioni e al benessere continuano a tenere l’interesse degli utenti, con alcuni particolari incrementi anche nel tempo speso.
È il caso delle piattaforme video (Videos/Movies con un +1,9% rispetto a luglio, pari a 39,1 milioni di utenti mensili), dei social network che, pur mantenendo un’audience stabile, vedono crescere il tempo dedicato alla fruizione (+4,5%), della messaggistica istantanea (+1,1% degli utenti), i portali generalisti (+1,7%), del retail (+1,5%), mappe e viaggi (+3,1% gli utenti mensili e +12,6% il tempo), salute, benessere e nutrizione (+10,2%).

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Online, ad agosto 43,5 mln di italiani in rete

bet365 presenta ‘Sostituto+’ agli appassionati di calcio in Italia

Associazione comuni bresciani: formazione per i comuni nell’ambito del piano GAP 2025-2026 di ATS Brescia

Serie A. Scontro al vertice Roma – Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25

Ballando con le Stelle 2025. Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso

Cascina (PI): la GdF scopre 2 minori in un’agenzia scommesse, il titolare rischia fino a 20mila euro di multa

BGaming rafforza la sua presenza in Italia con il contributo a San Patrignano e introduce una nuova Classificazione dei Giochi

BGaming Strengthens Its Presence in Italy with San Patrignano Contribution and Introduces New Game Classification

Regno Unito, Paddy Power pronto a chiudere 57 negozi tra UK e Irlanda

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 82mila euro

Gaming in Germany Conference conferma nuovi relatori e programma di sessioni tematiche

Il PD propone di aumentare il prelievo sulle slot per finanziare il rilancio delle edicole

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy