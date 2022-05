Online: a marzo 44,2 milioni di italiani hanno trascorso in rete 67 ore

Nel mese di marzo 2022 hanno navigato in rete 44,2 milioni di individui dai due anni in su, trascorrendo online 67 ore e 14 minuti complessivi per persona. Il 79,7%

Il 79,7% della popolazione tra i 18 e i 74 anni ha navigato da Mobile nel giorno medio (34,4 milioni).

Tra le principali categorie di siti e applicazioni mobile più consultate si registra una crescita per le News online (+2,2%), “Instant Messaging” (+4,8%), “Mass Merchandiser” (+3,8%), “Corporate Information” (+8,6%) e “Map/Travel Info” (+7,7%).

Nel mese di marzo 2022 – secondo i dati Audiweb Database – ha navigato il 75% della popolazione dai due anni in su (44,2 milioni di individui), trascorrendo su Internet 67 ore e 14 minuti complessivi per persona.

La total digital audience nel giorno medio di questo mese ha raggiunto 37,6 milioni gli individui dai due anni in su, online per 2 ore e 33 minuti per persona.

Nel giorno medio a marzo era online il 63,9% della popolazione dai due anni in su, corrispondenti al 62,1% delle donne (18,8 milioni) e il 65,7% degli uomini (18,9 milioni).

Nel giorno medio a marzo il segmento della popolazione maggiormente coinvolto è rappresentato dai 35-44enni (6,9 milioni), online nell’89% dei casi, seguito dal 25-34enni con l’87,4% dei casi online (5,6 milioni), dai 45-54enni con l’86,7% dei casi (8,3 milioni), dai 55-64enni con l’83,4% dei casi (7 milioni) e dai 18-24enni con l’86.2% (3,5 milioni) e. Gli over 64enni online nel giorno medio sono stati 5,6 milioni, pari al 40,8% di questo segmento.

Il 79,7% della popolazione tra i 18 e i 74 anni ha navigato da Mobile (Smartphone e/o Tablet) nel giorno medio di marzo, vedendo coinvolti più di tutti i 35-44enni (e di riflesso sulla total digital audience di questo segmento) online da questi device nell’84,7% dei casi, mantenendosi su quote di almeno l’82% per i segmenti dei 18-24enni, dei 25-34enni e dei 44-55enni.

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online risulta che nel giorno medio a marzo erano online il 66,5% della popolazione del Nord Ovest (10,5 milioni), il 64,2% della popolazione del Nord Est (7,4 milioni), il 65,2% dell’area Centro (7,6 milioni) e il 60,1% dell’area Sud e Isole (12 milioni).

Anche a marzo le donne hanno dedicato più tempo alla navigazione quotidiana, raggiungendo le 2 ore e 41 minuti in media per persona, contro le 2 ore e 24 minuti degli uomini.

Il tempo speso per persona nel giorno medio a marzo si mantiene su valori più elevati e abbastanza simili per i 18-24enni – che arrivano a 3 ore al giorno – e la fascia allargata dei 25-44enni – che raggiungono le 2 ore e 52 secondi.

Dai dati dei consumi online restano confermate le categorie di siti e mobile app più consultati dagli utenti, con dati in crescita rispetto a febbraio che, come già notato il mese scorso, è il mese più corto dell’anno e solitamente presenta una lieve flessione dell’audience online.

Tra le prime quindici categorie più visitate a marzo si notano, in particolare, la categoria “Current Events & Global News” – l’insieme di siti e mobile app dedicati alle news online – stabile al terzo posto delle preferenze dell’audience online, con 39,3 milioni di utenti unici (+2,2% rispetto a febbraio), la categoria “Instant Messaging” che, rispetto al mese precedente, registra un incremento di audience del 4,8%, insieme a “Mass Merchandiser” (l’insieme di siti di e-commerce) con il +3,8%, “Corporate Information” (l’insieme di siti e mobile app delle aziende) con +8,6% e “Map/Travel Info” con +7,7% dell’audience online nel mese.

