Online, a maggio 44,4 milioni di italiani in rete

La Total Digital audience nel mese di maggio 2025 è rappresentata da 44,4 milioni di utenti dai 2 anni in su, online da Mobile (Smartphone e/o Tablet) e/o Computer complessivamente per 71 ore per persona, presentando un andamento costante rispetto al mese precedente.

Nel giorno medio sono stati 37,1 milioni gli individui dai 2 anni in su che si sono collegati almeno una volta, navigando per 2 ore e 44 minuti per persona.

La fruizione da Mobile ha raggiunto 35,1 milioni di utenti nel quotidiano, pari all’82,4% degli individui tra i 18 e i 74 anni online per 2 ore e 34 minuti.

Per quanto riguarda i principali dati sul profilo demografico degli utenti online, a maggio ha navigato quotidianamente in media il 63,6% degli individui dai 2 anni in su (il 64,5% degli uomini e il 62,7% delle donne), con un livello di penetrazione di almeno l’87% nel caso dei 18-24enni (87,8%) e dei 35-44enni (87,7%) e dell’86% nel caso dei 25-34enni (86,5%) e dei 45-64enni (86%), mentre gli over 64enni mantengono un livello di coinvolgimento inferiore (40,9%), sebbene non trascurabile, rispetto agli altri segmenti.

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti risulta che erano online nel giorno medio 10,5 milioni di individui dal Nord Ovest (il 67,2% della popolazione dai 2 anni in su di quest’area geografica), 7,4 milioni dal Nord Est (il 64,6%), 7,2 milioni dal Centro (il 62,2%) e 12 milioni dal Sud e Isole (il 61%).

Il tempo trascorso online nel giorno medio si è mantenuto complessivamente sullo stesso livello del mese precedente, con 2 ore e 32 minuti di navigazione per gli uomini, 2 ore e 57 minuti per le donne e con il segmento dei 35-54enni che ha trascorso online in media 2 ore e 51 minuti per persona la giorno, qualche secondo in più rispetto ai 55-64enni (2 ore e 48 minuti) e ai 25-34enni (2 ore e 46 minuti).

Il mese di maggio è iniziato con il ritorno all’ordinario per molta parte della popolazione, dopo un aprile ricco di festività e ponti, ma anche scenario di eventi importanti che hanno mantenuto alta l’attenzione all’online e ad alcune categorie di siti e app mobile. Anche a maggio, però, una serie di avvenimenti ha indirizzato l’attenzione su alcune categorie in particolare.

Infatti, l’elezione e l’insediamento del nuovo Papa, la politica internazionale in fermento, gli eventi sportivi (tra calcio – finali di Champions League e Coppa Italia – e tennis), le elezioni amministrative in Italia, sono i principali eventi che hanno aggiunto audience ai siti e mobile app delle News online (“Current Events & Global News”, con 38,5 milioni di utenti unici mensili e +1,1% dell’audience rispetto a aprile e +2,3% del tempo speso per persona), della categoria Sports (+6,8% con 28,5 milioni di utenti), dei siti e app mobile governativi (+4,1% dell’audience con 28,7 milioni di utenti, e +16,5% del tempo speso) e dei Broadcasters online (+3,6% dell’audience, con 28,9 milioni di utenti).

