Online: a maggio 37,5 mln di italiani in rete

Nel mese di maggio sono stati 37,5 milioni gli utenti online, collegati da Computer e/o Mobile per 2 ore e 34 minuti in media per persona. Entrando nel dettaglio della

Nel mese di maggio sono stati 37,5 milioni gli utenti online, collegati da Computer e/o Mobile per 2 ore e 34 minuti in media per persona.

Entrando nel dettaglio della popolazione online nel giorno medio, i dati di maggio restano allineati agli ultimi mesi: il 63,6% degli individui dai 2 anni è online e, se consideriamo la fascia tra i 18 e i 74 anni, troviamo quotidianamente su internet 4 persone su 5 (l’84,4% di questo segmento).

Tra le fasce d’età più coinvolte troviamo i 45-54enni con l’88,3% di questo segmento online nel giorno medio (8,5 milioni), seguiti dai 35-44enni con l’87,9% (6,8 milioni), i 18-24enni con l’87,8% (3,6 milioni) e i 25-34enni con l’86,8% (5,7 milioni).

Secondo i dati Audiweb, in questo mese di rilevazione troviamo online il 67,3% della popolazione del Nord Ovest (10,6 milioni), il 64,6% dal Nord Est (7,4 milioni), il 64,5% dall’area Centro (7,5 milioni) e il 59,7% dal Sud e Isole (11,9 milioni).

Per quanto riguarda i dati di consumo dei contenuti e servizi online, si osserva che la distribuzione dell’audience online tra le categorie di siti e mobile app disponibili resta pressoché invariata, con un trend costante e consolidato e variazioni legate a effetti “stagionali” o a particolari avvenimenti. A maggio, infatti, le news online riacquisiscono audience (+1,7%) dopo un mese di aprile caratterizzato da ponti e festivi e un’audience meno attiva su questo tipo di offerta, così come i siti di viaggi – ad esempio la categoria “Map e Travel info” (+3,5%) – registrano incrementi rispetto al mese precedente in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva e quelli dedicati allo Sport (+8,8%) grazie a importanti eventi sportivi in fase conclusione.

PressGiochi