Online: a luglio 43,6 milioni di italiani in rete

Nel mese di luglio sono stati 43,6 milioni gli individui che hanno navigato online dai device rilevati, Desktop e Mobile (Smartphone e/o Tablet), collegati complessivamente per 67 ore. Il 91% degli individui di 18-74 anni (39,3 milioni) era online da mobile.

Secondo i dati Audiweb, la total digital audience nel giorno medio ha raggiunto quasi 36 milioni di utenti, online in media per 2 ore e 38 secondi. La fruizione di internet nel giorno medio di luglio ha visto il 78,2% della popolazione maggiorenne online da Mobile, pari a 33,7 milioni di utenti unici collegati in media per 2 ore e 26 minuti da Smartphone/Tablet.

Osservando in dettaglio i dati sul tempo dedicato alla navigazione, anche a luglio risulta le donne hanno trascorso un po’ più di tempo online (2 ore 45 minuti) rispetto agli uomini (2 ore 30 minuti).

I 18.24enni nel giorno medio di luglio hanno dedicato all’online 3 ore 18 minuti per persona, seguiti dai 25-34enni online per 3 ore e dai 35-44enni online per 2 ore e 52 minuti. L’altra parte della popolazione (dai 55 anni in su) ha trascorso su internet comunque almeno 2 ore in media al giorno.

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online nel giorno medio a luglio risulta che erano online il 64,1% della popolazione del Nord Ovest (10,1 milioni), il 61,9% della popolazione del Nord Est (7,1 milioni), il 61,6% dell’area Centro (7,2 milioni) e il 57.8% dell’area Sud e Isole (11,5 milioni).

Per quanto riguarda i dati di consumo, nel caldo mese di luglio risulta che l’attenzione degli utenti si è mossa soprattutto tra i siti e mobile app dedicati al meteo (+14,2% rispetto a giugno per la categoria Weather), all’eCommerce (+2,7% per la categoria Mass Merchandiser), alle mappe e alle informazioni utili per viaggiare (+2,1% Maps/Travel Info) ai servizi e informazioni dedicati alle Telecomunicazioni (+2,9% Multi-category Telecom/Internet Services) e alla salute e benessere (+8,2% Health, Fitness & Nutrition).

Restano stabili nel tempo le categorie che raggruppano siti e mobile App dedicati ai motori di ricerca (Search con 41,6 milioni di utenti unici mensili), agli strumenti e servizi web (Internet Tools/Web Services con 39,9 milioni di utenti), alle piattaforme video e dedicati al cinema (Videos/Movies con 39,3 milioni di utenti) e i social network (Member Communities con 38,6 milioni di utenti).

PressGiochi