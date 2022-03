Online: a gennaio 45 milioni di persone in rete

Tra le categorie di siti e applicazioni mobile più visitate a gennaio 2022 si notano maggiori incrementi in termini di audience online mensile per le news online (+4,1%), i siti e app mobile dedicati al mondo della salute e del benessere (+6,2%), dell’ambito governativo (+6,4%) e gli sportivi (+8%).

A gennaio 2022 la total digital audience ha raggiunto quasi 45 milioni di utenti unici (44 milioni 996 mila), pari al 76,3% della popolazione dai due anni in su, collegata dai device rilevati – Computer e Mobile (Smartphone e/o Tablet) – complessivamente per 63 ore 13 minuti. Il 90,3% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (38 milioni 954 mila) ha navigato da Mobile.

Nel giorno medio di gennaio – riportano i dati Audiweb – sono stati 37 milioni 53 mila gli individui che hanno navigato almeno una volta per 2 ore 28 minuti in media per persona. La total digital audience nel giorno medio a gennaio ha registrato un incremento dell’1,8% rispetto al mese precedente (36 milioni 386 mila utenti unici nel giorno medio a dicembre), con una concentrazione di oltre l’80% nelle fasce della popolazione tra i 18 e i 64 anni. Infatti, erano collegati nel giorno medio l’81,2% dei 18-24enni, l’84,7% dei 25-34enni, l’88,1% dei 35-44enni, l’86,2% dei 45-54enni e l’81,6% dei 55-64enni, valori trainati dalla fruizione tramite Mobile.

Per quanto riguarda la provenienza geografica degli utenti nel giorno medio risulta che a gennaio erano online il 65,3% della popolazione dell’area Nord-Ovest (10,3 milioni), il 63,1% della popolazione dell’area Nord-Est (7,2 milioni), il 63,2% del Centro (7,4 milioni) e il 60,5% dell’area Sud e Isole (12,1 milioni).

Il tempo speso online a gennaio cresce del 9,6% rispetto al mese precedente e vede in media le donne online per 2 ore e 38 minuti, più degli uomini che hanno navigato per 2 ore e 19 minuti al giorno.

Per quanto riguarda la distribuzione del tempo speso nel giorno medio tra le diverse fasce d’età, risulta che, con 3 ore di navigazione nel giorno medio, i 18-24 a gennaio rappresentano il segmento della popolazione più attiva online, seguiti con qualche secondo in meno dai 25-34enni – 2 ore e 58 minuti – e dai 35-44enni con 2 ore e 39 minuti.

Entrando nel dettaglio dei dati delle principali categorie di siti e applicazioni mobile nel mese di gennaio 2022 si nota un generale incremento rispetto al mese di dicembre, dipendente da un effetto stagionale tipico di questo primo mese dell’anno – che segue un dicembre caratterizzato dalla pausa natalizia e un periodo più lungo di giorni festivi – e da un particolare ritorno di attenzione verso i temi legati al Covid, di politica e attualità.

Tra le categorie di siti e applicazioni mobile più visitate a gennaio 2022 si notano maggiori incrementi in termini di audience online per le news online – categoria Current Events & Global News – con 38,3 milioni di utenti mensili (+4,1%), i siti e app mobile dedicati al mondo della salute e del benessere – Health, Fitness & Nutrition – con 31,5 milioni di utenti (+6,2%), dell’ambito governativo con 30,9 milioni di utenti (+6,4%) e gli sportivi con 29 milioni 870 mila utenti unici mensili (+8%).

PressGiochi