Online, a gennaio 44,3 milioni di italiani in rete

Nel mese di gennaio 2025 sono stati 44,3 milioni gli individui online, pari al 75,9% della popolazione dai 2 anni in su, collegati complessivamente per 73 ore e 50 minuti per persona (+5,2% rispetto al mese precedente). La fruizione da Mobile nel mese ha coinvolto 40,4 milioni di individui tra i 18 e i 74 anni (il 94,7% di questo segmento della popolazione), mantenendo una copertura stabile rispetto a dicembre 2024.

L’audience online nel giorno medio ha raggiunto 37,1 milioni di utenti che hanno navigato almeno una volta dai device rilevati (Mobile – Smartphone e/o Tablet – e Computer). In linea con le rilevazioni di inizio anno, nel giorno medio di questo mese di rilevazione si registra un incremento della fruizione da Computer rispetto a dicembre (+7,7% dell’audience e + 4,6% del tempo per persona), legato al rientro lavorativo e di attività scolastiche e servizi dopo la pausa natalizia. L’82% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (35 milioni di individui) ha navigato almeno una volta nel giorno medio da Mobile, coprendo il 79,6% degli uomini (16,8 milioni) e l’84,4% delle donne (18,2 milioni).

Entrando nel dettaglio delle fasce d’età, risultano più coinvolti i 18-24enni (l’84,4%, pari a 3,5 milioni) e i 35-44enni (l’84,1%, 6 milioni), ma con lievi differenze con gli altri segmenti della popolazione che risultano coinvolti oltre l’82%. Il segmento degli over 64 anni registra comunque una penetrazione significativa, pari al 74,3% (5,1 milioni).

Sul territorio sono risultati online nel giorno medio il 68% della popolazione del Nord Ovest (10,6 milioni), il 65,1% del Nord Est (7,4 milioni), il 62,1% del Centro (7,2 milioni) e il 59,8% del Sud e Isole (11,8 milioni).

Dai dati sulla distribuzione del tempo trascorso online nel mese di gennaio risulta che l’88,2% è stato generato dalla fruizione da Mobile (Smartphone e/o Tablet), con un peso maggiore per le donne che hanno dedicato il 91,6% del loro tempo di navigazione da questi device.

Più in dettaglio, gli utenti tra i 18 e i 74 anni online nel giorno medio hanno navigato da Mobile per 2 ore e 38 minuti, le donne (con 2 ore e 53 minuti) ancora più degli uomini e i 25-34enni (con 2 ore e 51 minuti) per più tempo degli altri segmenti.

La ripresa di gennaio dopo la pausa natalizia si nota particolarmente su alcune tra le principali categorie di siti e applicazioni Mobile che nel mese precedente avevano registrato dati in flessione.

Si notano, infatti, variazioni positive per le news online – categoria Current Events & Global News – che raggiunge 37,8 milioni di utenti mensili (+1,7% rispetto a dicembre 2024), per l’offerta di informazioni e servizi delle telcos – Multi-category Telecom/Internet Services – con 32,8 milioni di utenti (+1,4%), le informazioni meteorologiche – Weather – con 32,6 milioni di utenti (+1,8%), i servizi e informazioni governativi con 29,9 milioni di utenti (+2,1%), il settore della salute e del benessere – Health, Fitness & Nutrition – con 28,7 milioni di utenti (+4,6%). Riprendono anche “Sports” (+2,8% degli utenti unici mensili rispetto al mese precedente) e la fruizione di tutta l’offerta dei Broadcasters online (+3,1%).

PressGiochi