Online, a dicembre 2025 43,9 milioni di italiani in rete

Nel mese di dicembre 2025 sono stati 43 milioni e 972 mila gli individui che hanno navigato dai dispositivi rilevati (Smartphone e/o Tablet e/o Computer), pari al 75,4% della popolazione

Nel mese di dicembre 2025 sono stati 43 milioni e 972 mila gli individui che hanno navigato dai dispositivi rilevati (Smartphone e/o Tablet e/o Computer), pari al 75,4% della popolazione di 2+ anni, con un andamento complessivo allineato al mese precedente e alla media del 2025.

L’audience online nel giorno medio ha raggiunto 37,6 milioni di utenti di 2 anni in su, online per 2 ore e 37 minuti per persona.

La fruizione da Mobile (Smartphone e/o Tablet) nel quotidiano a dicembre ha visto coinvolto l’84,1% della popolazione di 18-74 anni, raggiungendo l’82,4% degli uomini e l’85,8% delle donne, con l’88,2% dei 18-24enni a rappresentare il segmento di popolazione maggiormente coinvolto.

Il tempo per persona nel giorno medio si è mantenuto sullo stesso livello del mese precedente, distribuito con leggere sfumature tra genere ed età, ma mantenendo le stesse peculiarità di consumo: le donne hanno navigato per 2 ore e 47 minuti, mentre gli uomini 21 minuti in meno e, tra le differenti fasce d’età, i 45-64enni hanno mantenuto la media più alta con 2 ore e 46 minuti di navigazione nel giorno medio.

Nel confronto dei dati di consumo rispetto a novembre, in questo mese di rilevazione si osservano dati molto allineati per le principali categorie di siti e app mobile, con differenze minime.

Restano confermati i primi 5 raggruppamenti di siti e mobile app dello scorso mese e, tra le categorie che hanno raggiunto audience leggermente più ampie rispetto a novembre, troviamo quelle che raggruppano i portali generalisti (General Interest Portals & Communities) con 38,1 milioni di utenti (+1%) rispetto al mese precedente, le informazioni su software (Software Information / Developers) con 33 milioni e 985 mila utenti (+1,5%), contenuti su cucina e cibo (Cooking, Food & Beverages) con 31,8 milioni di utenti (+1,5%), su salute e benessere (Health, Fitness & Nutrition) con 30 milioni di utenti (+1%), tools per ricerche e approfondimenti (Research Tools) con quasi 29 milioni di utenti (+1,8% e +7,3% del tempo) e tool finanziari con 28,5 milioni di utenti (+1,4%).

PressGiochi