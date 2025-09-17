On. De Bertoldi al Forum ACADI: “Verso un gioco più aperto e sostenibile”

L’on. Andrea De Bertoldi all’interno della tavola rotonda dedicata alla politica del Forum ACADI ha condiviso riflessioni e auspici sul futuro del gioco in Italia. “Sono pochi i convegni in

L’on. Andrea De Bertoldi all’interno della tavola rotonda dedicata alla politica del Forum ACADI ha condiviso riflessioni e auspici sul futuro del gioco in Italia. “Sono pochi i convegni in cui non mi sono confrontato con il mondo del gioco, anche quando questo veniva percepito principalmente come un pericolo”, ha esordito.

Riferendosi alla prossima legge di Bilancio, De Bertoldi ha sottolineato che le novità concrete non arriveranno prima del 2026, considerando che la proroga consente di arrivare a giugno del prossimo anno. “Ma quello che la politica deve definire è quasi filosofico: che tipo di gioco vogliamo?” ha aggiunto.

Per un liberale come lui, il gioco deve avere un’apertura al mercato. Dopo aver visto costi così elevati per le concessioni online, sarebbe auspicabile consentire anche alle PMI di partecipare, con le loro possibilità.

De Bertoldi ha poi evidenziato una contraddizione fiscale: “Il gioco fisico, che garantisce ancora maggiori risorse allo Stato ed è più controllabile, subisce un prelievo fiscale più alto rispetto ad altre tipologie di gioco, che talvolta risultano meno vantaggiose per l’erario. È necessario ragionare verso un’uniformità del prelievo: non si tratta solo di ridurre, ma di renderlo coerente e sostenibile”.

