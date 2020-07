OMT: imposte indirette sostenute dal gettito IVA e dell’imposta su lotto e lotterie

Il Comunicato sulle entrate tributarie del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2020, evidenzia come nel 2019 si sia registrato “un netto miglioramento dell’indicatore di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni a cui ha contribuito la dinamica sostenuta delle entrate”. La dinamica complessiva del gettito è stata trainata sia dalle imposte dirette (in particolare dall’IRPEF e dall’IRES) sia dalle imposte indirette sostenute dal gettito IVA e dell’imposta su lotto e lotterie.

E’ quanto riporta l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, in relazione agli interventi che il Governo intende assumere per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19.

PressGiochi