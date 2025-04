Oltre 70.000 persone coinvolte: Betsson sport ha animato il tifo nerazzurro

Grazie a Betsson Sport, Official Main Partner dei Nerazzurri, in occasione di Inter-Roma oltre 70.000 tifosi hanno vissuto una giornata ricca di iniziative pensate per accendere la passione sugli spalti.

Nel pre-partita Sharon De Luca ha guidato il pubblico tra attività interattive e momenti di intrattenimento: il Passion Tornado, il Passion Drop nella Betsson Sport Lounge e il 5 su 5 nell’hospitality Club Orologio hanno reso l’attesa ancora più coinvolgente.

A rendere ancora più speciale l’avvicinamento al fischio d’inizio, un’esibizione coreografica ha sorpreso i presenti: sulle note di un remix inedito di “Figli delle Stelle” firmato da Alan Sorrenti, un corpo di ballo ha regalato al pubblico presente uno spettacolo caratterizzato da effetti visivi, giochi di luce ed energia vibrante.

Due tifosi hanno inoltre avuto l’opportunità unica di vivere la partita da insider: uno come “Speaker per un giorno”, l’altro come “Social Media Manager per un giorno”, fianco a fianco con i professionisti nerazzurri in alcuni dei momenti più significativi.

Durante l’intervallo, la Passion Cam ha proiettato sui maxischermi i volti più appassionati del pubblico, regalando un momento di grande partecipazione collettiva.

Infine, dei fortunati spettatori hanno trovato sotto il proprio sedile un biglietto omaggio per una partita della stagione 2025/26, ulteriore testimonianza dell’impegno di Betsson Sport nel premiare il tifo nerazzurro.

Rivivi qui i momenti più emozionanti della giornata con il video ufficiale dell’evento!

