06 Febbraio 2026 - 00:06

Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Italia a caccia del record. Gli azzurri che conquistano almeno 8 medaglie d’oro a 1,85 su Sisal.it

La torcia olimpica è arrivata a Milano. Mancano ormai poche ore alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 e l’Italia, padrona di casa, punta a un obiettivo storico: battere

05 Febbraio 2026

La torcia olimpica è arrivata a Milano. Mancano ormai poche ore alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 e l’Italia, padrona di casa, punta a un obiettivo storico: battere il record dei sette ori vinti nel 1994 ai Giochi olimpici di Lillehammer. Secondo gli esperti Sisal, la possibilità di superare le sette medaglie d’oro è molto buona visto che l’impresa è offerta a 1,85. Aumentano ancora di più le chance di pareggiare il numero di allori olimpici di 32 anni fa: l’Inno di Mameli che risuona almeno sette volte è dato a 1,40.

Una cosa è certa: l’Italia vanta una lunghissima tradizione ai Giochi Olimpici invernali. Dalla prima edizione, nel 1924, si è sempre distinta grazie alla partecipazione di grandi campioni. Anche quest’anno gli Azzurri possono contare su atleti e atlete di primissimo livello: Sofia Goggia, Dominik Paris, Arianna Fontana e Federica Brignone sono le punte di diamante per andare a caccia del medagliere generale. Gli avversari più duri da battere sono i soliti noti: la Norvegia (1,65), campione di medaglie nella storia dei Giochi, gli Stati Uniti (4,00) e la Germania (6,00). La probabilità di vedere l’Italia vincente nel medagliere è offerta a 25.

Le Olimpiadi di Milano Cortina si preannunciano un grande spettacolo sportivo e di intrattenimento. Non ci resta che tifare per i nostri atleti!

 

PressGiochi

