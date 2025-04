Olga Levshina (CCO BGaming) a PressGiochi: “Priorità alla sicurezza dei nostri prodotti di gioco online per esser pronti ad entrare nel mercato italiano”

Da sempre focalizzato sulla personalizzazione e sulle preferenze dei giocatori, il fornitore di contenuti per il gioco online, BGaming è pronto ritagliarsi un posto di rilievo nell’industria italiana dell’iGaming. Con una solida rete globale e una vasta gamma di giochi che spaziano dalle slot tradizionali a titoli di ultima generazione, BGaming è un leader nel creare esperienze di gioco uniche, personalizzabili e coinvolgenti. PressGiochi ha incontrato Olga Levshina, Chief Commercial Officer, che ci ha raccontato la storia dell’azienda, i suoi successi e le sue strategie per il futuro, con un focus particolare sull’espansione nei mercati europei e latinoamericani.

BGaming sta celebrando il suo settimo anniversario quest’anno. Da dove è nata l’azienda e come si è sviluppata in questi sette anni?

“BGaming ha sicuramente fatto molta strada dal suo inizio sette anni fa. Le sue radici risalgono ai primi anni 2010, quando un team di 10 persone lavorava come team di sviluppo sotto SOFTSWISS. Poi siamo diventati uno studio indipendente nel 2018 e BGaming è nata. Quello che è iniziato come un piccolo team di 10 persone si è ora trasformato in uno di oltre 270, e continuiamo a crescere rapidamente.

Nel corso degli anni, ci siamo espansi in modi che non avremmo mai immaginato all’inizio. Siamo passati dallo sviluppare esclusivamente giochi da slot a creare alcuni dei titoli più creativi nel mondo dei giochi crash e instant-win. Abbiamo anche lasciato il nostro segno nel mondo delle slot con una serie di meccaniche e funzionalità innovative.”

Come sviluppatori di giochi online, vantate una rete di 2.000 clienti e una crescita del GGR del 67% nel 2024. Quali sono i mercati chiave per il vostro business?

“Essendo una compagnia con una forte presenza globale, cerchiamo sempre nuovi mercati regolamentati in cui espanderci. Affrontiamo l’industria con un pubblico globale in mente e non ci concentriamo mai solo su un mercato.

Negli ultimi 12 mesi, abbiamo fatto significativi progressi in America Latina, entrando nel mercato brasiliano all’inizio di quest’anno. Con l’iGaming che si sta espandendo in questo paesaggio emergente, sarà un focus importante per il 2025.

L’espansione europea è sempre estremamente importante. Italia, Spagna e Paesi Bassi sono priorità per noi quest’anno e siamo entusiasti di vedere cosa questi mercati ci offrono. Abbiamo anche ottenuto l’ingresso in Portogallo verso la fine del 2024, che si sta già rivelando un mercato significativo.”

Il mercato italiano, uno dei vostri principali mercati europei, sta per subire un cambiamento significativo con il rilascio di nuove licenze. Molti nuovi operatori si stanno preparando a entrare nel mercato: siete pronti ad affrontare questa evoluzione?

“Assolutamente. Mantenersi al passo con la conformità e le normative è una priorità per noi in BGaming, e questo sarà un bene per il mercato italiano e per i suoi giocatori. Una marea crescente solleva tutte le barche, e più operatori attivi ci sono nel mercato, meglio sarà per tutti, in particolare per i giocatori italiani.”

Avete ottenuto la certificazione GLI e la certificazione ISCS per la sicurezza delle informazioni. È stato un processo complesso? Quali benefici hanno portato queste certificazioni alle vostre operazioni?

“Ottenere queste certificazioni è stato un processo lungo e approfondito che ha richiesto un’indagine completa sui nostri standard di sicurezza e protezione qui in BGaming. Ha comportato test rigorosi e complessi sui nostri giochi, piattaforme e processi di sicurezza interni.

Tuttavia, i benefici di questi test sono enormi. Ci concedono l’accesso al mercato e dimostrano il nostro impegno per la sicurezza e il benessere dei giocatori, consolidandoci come un marchio di cui i giocatori e i nostri partner di operazioni possono fidarsi.”

Avete già partner nel mercato italiano? Dove possiamo trovare i giochi BGaming?

“Attualmente stiamo finalizzando accordi con diverse piattaforme leader nel mercato italiano. Portare i nostri giochi al pubblico più ampio possibile è sempre la nostra priorità e siamo entusiasti di portare questi accordi a termine per dare ai giocatori italiani il loro primo assaggio di ciò che BGaming ha da offrire.”

Qual è il segreto del vostro successo? Cosa distingue i giochi BGaming?

“Non credo che ci sia un singolo segreto del successo. Piuttosto, diversi fattori chiave hanno contribuito al nostro successo negli ultimi anni. Uno dei fattori più significativi è stato il nostro focus sulla personalizzazione e sulle preferenze dei giocatori. Abbiamo investito molte risorse e tempo nell’analizzare le preferenze e i comportamenti dei giocatori, ottenendo informazioni preziose su ciò che i nostri giocatori si aspettano.

Tenendo conto non solo delle preferenze dei giocatori, ma anche del rafforzamento delle partnership con i nostri partner operativi, siamo in grado di offrire giochi personalizzati che li aiutano a distinguersi dalla concorrenza, ma anche di mostrare la nostra professionalità nello sviluppo dei giochi, creando qualcosa che si sente davvero unico.”

Uno dei vostri punti di forza è la personalizzazione dei giochi, creando titoli esclusivi per le piattaforme degli operatori. Cosa significa per voi, e come sviluppate la relazione con i licenziatari?

“In un mercato così affollato, distinguersi dalla concorrenza è essenziale. Negli ultimi anni, la personalizzazione è diventata una pietra angolare della nostra strategia, con più di 200 giochi personalizzati nel nostro portafoglio. Ci consente di offrire ai nostri partner operativi qualcosa che non troveranno da nessun’altra parte.

Lavorare a stretto contatto con i nostri partner operativi è fondamentale per noi. Capire che gli operatori conoscono meglio di chiunque i loro clienti e che collaborando con loro possiamo costruire prodotti che risuonano profondamente con i giocatori.”

Qual è il vostro titolo di maggior successo? Quali caratteristiche e funzionalità sono più apprezzate dai giocatori?

“Riuscire a restringere il nostro portafoglio a un solo titolo è estremamente difficile. Molti titoli si sono distinti per il ruolo che hanno giocato nel nostro percorso fino a dove siamo ora. Elvis Frog in Vegas, ad esempio, è stato un enorme successo per noi nel 2020 e ci ha aiutato a farci conoscere come un fornitore di giochi innovativo. Ha anche fornito un personaggio che è diventato una sorta di mascotte per noi negli anni successivi.

Più recentemente, Snoop Dogg Dollars ha colpito i giocatori ed è il nostro primo gioco da slot brandizzato, un traguardo significativo. Dimostra il nostro impegno a provare qualcosa di diverso, prendendo ispirazione nei luoghi più improbabili.”

Su quali nuovi progetti state lavorando per il 2025?

“Il 2025 sarà uno degli anni più significativi per BGaming. Il nostro team è dedicato ad espandersi in più mercati autorizzati e abbiamo già ottenuto l’ingresso in Brasile e Italia. Stiamo costantemente spingendo i confini di ciò che è possibile riguardo al gameplay, e abbiamo una mappa di rilascio intensa per i prossimi 12 mesi. Abbiamo già iniziato con rilasci come Alice WonderLuck e Wild Clusters, che evidenziano la forza del nostro team creativo. Continueremo a costruire solide relazioni con i nostri partner operativi e a considerare l’espansione in altre aree.”

Cristina Doganini – PressGiochi