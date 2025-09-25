Olanda: studio sull’influenza esercitata dalle piattaforme di gioco online sugli utenti

L’Autorità olandese per i giochi d’azzardo (Ksa) ha incaricato l’istituto di ricerca Behavioural Insights di condurre uno studio sull’influenza comportamentale esercitata dalle piattaforme di gioco online. I risultati di questa ricerca permetteranno alla Ksa di migliorare ulteriormente la vigilanza sul rispetto del dovere di diligenza da parte degli operatori online.

Dallo studio emerge che gli operatori di gioco online, al pari di altri attori commerciali come gli e-commerce, utilizzano tecniche di influenza comportamentale per orientare il comportamento dei consumatori. Questo avviene sia in modo positivo che negativo. In senso positivo, ad esempio, gli operatori forniscono ai giocatori un feedback sul loro comportamento di gioco e offrono la possibilità di fare pause. Tuttavia, la ricerca evidenzia anche modalità negative di influenza, come facilitare ai nuovi utenti la possibilità di puntare somme elevate. Queste pratiche risultano particolarmente pericolose per i soggetti vulnerabili alla dipendenza, che vengono così condizionati a giocare di più.

Grazie a questa indagine, la Ksa ha acquisito una maggiore comprensione delle tecniche utilizzate dagli operatori per mantenere i giocatori attivi.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Ksa, Michel Groothuizen, ha dichiarato: “Alla Ksa comprendiamo che gli operatori online, come tutte le aziende commerciali, osservano il comportamento degli utenti sulle loro piattaforme e cercano di orientarlo a proprio vantaggio. Grazie a questa ricerca, sappiamo meglio come lo fanno e possiamo dare maggiore direzione riguardo alle forme di influenza negativa e agli aspetti che non vogliamo più vedere”.

A seguito dei risultati, la Ksa avvierà un’indagine interna sulle forme negative di influenza comportamentale e sul loro eventuale contrasto con il dovere di diligenza degli operatori. In futuro, l’Autorità potrebbe introdurre linee guida più restrittive per limitare queste pratiche.

PressGiochi