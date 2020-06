Olanda. Speel Verantwoord approva il nuovo codice di protezione dei dati di EGBA

L’associazione olandese di giochi d’azzardo online (Speel Verantwoord) ha approvato ufficialmente il nuovo codice di condotta paneuropeo dell’EGBA sulla protezione dei dati per il settore del gioco d’azzardo online. Il Codice di condotta sulla protezione dei dati nel gioco d’azzardo online stabilisce standard di protezione dei dati a lungo termine per il settore del gioco d’azzardo online in Europa e intende integrare e rafforzare la conformità del settore al GDPR. Il codice fa parte degli sforzi dell’EGBA nel promuovere gli standard nel settore del gioco d’azzardo online ed è conforme al GDPR, che incoraggia l’uso di codici specifici del settore a supporto della corretta applicazione delle sue disposizioni. Speel Verantwoord è la prima associazione nazionale per il gioco d’azzardo ad approvare pubblicamente il codice per i suoi membri e incoraggerà altre società di gioco nei Paesi Bassi a registrarsi. Dopo l’approvazione da parte delle autorità europee per la protezione dei dati, il codice si applicherà ai membri EGBA e ad altre società di gioco d’azzardo online che si iscrivono ad esso e la sua applicazione sarà monitorata da una terza parte indipendente.

Maarten Haijer, segretario generale, EGBA , ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del supporto di Speel Verantwoord e del suo impegno nel proteggere i dati personali dei clienti olandesi. Siamo lieti di essere uno dei primi settori digitali in Europa a introdurre un codice di autoregolamentazione per la protezione dei dati che supporta la conformità al GDPR. Questo codice assicurerà che i clienti comprendano come vengono utilizzati i loro dati personali e fornirà importanti indicazioni su come le aziende dovranno utilizzare i dati personali nelle loro interazioni con i clienti, incluso il modo in cui identificano e affrontano i problemi di gioco d’azzardo”.

“Speel Verantwoord plaude all’EGBA per la sua iniziativa. La protezione dei dati riveste un’importanza crescente, specialmente nel settore del gioco d’azzardo online. Pertanto approviamo questo codice e aderiamo all’EGBA con tutto il suo impegno per proteggere i dati personali dei giocatori, consentendo allo stesso tempo agli operatori di gestire le informazioni sensibili sulla privacy nell’interesse dei loro clienti e garantendo che i dati siano mantenuti in modo sicuro e senza compromessi. Questo codice può servire da buon complemento ai requisiti GDPR locali olandesi e aumenterà la fiducia che i giocatori avranno nei confronti del loro operatore preferito”, ha affermato Peter-Paul De Goeij, amministratore delegato, Speel Verantwoord.

PressGiochi