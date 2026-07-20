Olanda: sanzione di 25mila euro per un casinò per aver consentito l’accesso a giocatori iscritti al registro Cruks

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha inflitto a Casino Zoetermeer B.V. una multa di 25.000 euro per aver consentito l’accesso a giocatori iscritti nel registro di esclusione Cruks. Di conseguenza, tali giocatori hanno potuto giocare nella sala giochi interessata.

La multa è stata comminata a seguito di un’indagine svolta nel 2022. Su richiesta di Casino Zoetermeer, il giudice aveva inizialmente sospeso, in via cautelare, la pubblicazione della sanzione. Dopo che la Ksa aveva respinto il ricorso amministrativo del casinò, la società ha presentato appello al tribunale. Recentemente il giudice ha dichiarato infondati, nel merito, i motivi del ricorso, consentendo così alla Ksa di pubblicare la decisione. L’appello è stato accolto soltanto per il superamento del termine ragionevole del procedimento. Per questo motivo il giudice ha ridotto d’ufficio l’importo della multa a 21.500 euro.

Tutti gli operatori autorizzati sono obbligati a verificare, prima di consentire l’accesso, se il giocatore è iscritto nel registro Cruks.

Le persone registrate in Cruks non possono accedere ai giochi online, alle sale con apparecchi da gioco e ai casinò nei Paesi Bassi. Questo sistema di autoesclusione permette alle persone di proteggersi dai danni derivanti dal gioco d’azzardo. Attualmente circa 118.000 persone risultano iscritte nel registro Cruks.

Per effettuare correttamente il controllo Cruks, il concessionario deve identificare il giocatore e verificarne l’identità.

Nel 2022 la Ksa ha ricevuto segnalazioni da parte di due persone secondo cui Casino Zoetermeer non svolgeva tali verifiche in modo adeguato. L’indagine condotta nello stesso anno sui controlli all’ingresso della sala giochi ha confermato, secondo la Ksa, che le procedure non erano state eseguite correttamente. Di conseguenza, due giocatori iscritti nel registro Cruks sono stati ammessi a entrare e a giocare.

La Ksa considera molto grave il mancato svolgimento corretto dei controlli Cruks. Le persone che scelgono di aderire al sistema di autoesclusione lo fanno per proteggersi e devono poter confidare nel fatto che non potranno giocare presso gli operatori autorizzati tenuti a consultare il registro Cruks.

Il sistema rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo e proteggere i giocatori dai danni connessi ai giochi d’azzardo più rischiosi. La Ksa si aspetta pertanto che tutti gli operatori aderenti eseguano correttamente i controlli previsti, vigila attentamente sul rispetto di tali obblighi e, quando necessario, irroga sanzioni.

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