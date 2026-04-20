Olanda, rapporto 2025 sul gioco: focus su protezione dei giocatori e contrazione significativa dell’online

L’autorità di regolamentazione del gioco olandese (Ksa) ha pubblicato il suo rapporto annuale 2025. Nel documento, l’autorità offre una panoramica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nell’ultimo anno, soffermandosi

L’autorità di regolamentazione del gioco olandese (Ksa) ha pubblicato il suo rapporto annuale 2025. Nel documento, l’autorità offre una panoramica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nell’ultimo anno, soffermandosi anche sugli sviluppi del mercato del gioco e sulla propria attività di vigilanza.

Per il 2025, il focus principale è stato il rafforzamento della protezione dei giocatori, ampliando la prospettiva di analisi. La Ksa non si è limitata a considerare le perdite finanziarie, talvolta significative, ma ha preso in esame anche le conseguenze sulla salute mentale, sulle relazioni personali e sulla vita sociale. Questi effetti negativi rientrano nel concetto di “danno da gioco d’azzardo”. Le attività di supervisione e di enforcement della Ksa sono naturalmente orientate a ridurre tali rischi.

Per quanto riguarda gli operatori legali, l’autorità ha intensificato i controlli sul rispetto del dovere di tutela dei clienti. Nei confronti degli operatori illegali online, invece, la strategia si è concentrata sullo smantellamento delle infrastrutture che sostengono le loro attività, come canali di marketing, sviluppatori di giochi e software, fornitori di servizi di pagamento, provider internet e servizi di hosting. In questo contesto, la cooperazione internazionale con altre autorità di regolazione si sta rivelando sempre più importante. Gli operatori illegali, infatti, non rispettano i confini nazionali, e per questo anche l’azione della Ksa si estende oltre i limiti territoriali.

Nel corso del 2025, la Ksa ha inoltre lavorato alla creazione di un team dedicato alla protezione dei giocatori (“Spelersbescherming”), operativo da gennaio 2026. Questo gruppo sostiene ricerche e iniziative sociali volte a ridurre i danni legati al gioco. Un altro traguardo significativo è stato il lancio del sito openovergokken.nl, diventato il punto di riferimento centrale per informazioni sul gioco d’azzardo e per il supporto a chi desidera ridurre o interrompere la propria attività di gioco.

Dal punto di vista del mercato, i dati mostrano un’inversione di tendenza nel settore online: nel 2025 si è registrata una contrazione del 18,5%, rispetto alla crescita del 4,9% del 2024. Questo calo è attribuito sia alle misure introdotte dalla Ksa nell’ottobre 2024 per limitare le puntate elevate, sia all’aumento della tassazione sul gioco entrato in vigore nel gennaio 2025. Il comparto delle lotterie e delle scommesse ha invece registrato una crescita del 4,6%, sebbene più contenuta rispetto al +5,8% dell’anno precedente.

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