Olanda: notificato in Ce il registro delle autoesclusioni, vincolante per gli operatori

L’Olanda ha notificato oggi in Commissione europea l’istituzione del Registro delle esclusioni dal gioco d’azzardo.

Il Remote Games of Chance Act (KOA) stabilisce che sarà istituito un Registro centrale di esclusione dei giochi d’azzardo (CRUKS) che deve garantire che le persone incluse nel registro non possano più partecipare ai giochi d’azzardo offerti con una licenza olandese. Il Koa incarica il Consiglio della Gaming Authority a tenere il registro di esclusione e a garantire che i fornitori autorizzati siano collegati ad esso e possano verificare se ammettere o meno un giocatore alla propria gamma di giochi d’azzardo. Il registro è aperto alle persone che desiderano registrarsi volontariamente per l’esclusione e alle persone che sono state ammesse involontariamente sulla base di una decisione del consiglio della KSA.

CRUKS è il sistema digitale della KSA con il quale il board attua la legge.

L’applicazione CRUKS è una funzione per facilitare il processo di esclusione volontaria e involontaria dai giochi d’azzardo.

I titolari di licenza per l’organizzazione di giochi d’azzardo a distanza, nei casinò e nelle sale giochi di slot machine sono obbligati a connettersi a CRUKS. Ogni volta che un giocatore visita un casinò, una sala giochi o un sito di giochi a distanza, dovrebbe consultare CRUKS per determinare se quel giocatore è iscritto lì. I giocatori scritti nel CRUKS non possono essere registrati per giocare d’azzardo online o accedere a un casinò o una sala giochi.

Registrandosi e consultando CRUKS, è possibile combattere la dipendenza dal gioco.

Tutte le richieste di licenza per offerte di giochi d’azzardo in una sala giochi, in un casinò o a distanza sono soggette a una valutazione in relazione a CRUKS.

La connessione a CRUKS è una condizione necessaria per la concessione di una licenza.

Il periodo di stand still terminerà il prossimo 25 gennaio 2021.

