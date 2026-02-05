Olanda, KSA: stop alla funzione “Condividi la tua scommessa” sui siti di gioco online

L’Autorità olandese per i giochi d’azzardo (Ksa) ha sollecitato gli operatori di giochi online a interrompere l’utilizzo della funzionalità “Condividi la tua scommessa” (“Deel je bet”). Questa funzione permette ai giocatori di condividere la propria puntata tramite social media o app di messaggistica, come WhatsApp, Facebook ed e-mail. La Ksa ha avviato un’indagine sul funzionamento di questa opzione dopo aver ricevuto diversi segnali e domande dal mercato.

Con la funzionalità “Condividi la tua scommessa”, nota anche come “Share your bet”, i giocatori possono condividere facilmente la loro puntata con altre persone. Il meccanismo è semplice: un giocatore piazza una scommessa e la invia tramite un link, ad esempio ad amici o familiari. Il destinatario può visualizzare immediatamente la scommessa e, se possiede un account, partecipare a sua volta. In questo modo il gioco d’azzardo viene condiviso con facilità, spesso attraverso reti sociali.

La Ksa sottolinea che la funzione “Condividi la tua scommessa” rappresenta una forma di pubblicità e attività promozionale. È un modo per gli operatori di attirare l’attenzione sui giochi, ma in maniera indiretta, tramite gli stessi giocatori. Secondo il Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (Decreto su pubblicità, promozione e prevenzione della dipendenza da gioco), gli operatori devono garantire che la pubblicità non raggiunga gruppi vulnerabili, come minorenni, giovani adulti e persone con problemi di gioco.

Poiché sono i giocatori stessi a decidere a chi inviare la loro scommessa tramite questa funzione, gli operatori non hanno alcun controllo su chi riceve i messaggi condivisi. Ciò significa che non possono garantire che i gruppi vulnerabili non vengano esposti involontariamente a pubblicità sul gioco. Per questo motivo, l’offerta di funzionalità come “condividi la tua scommessa” non è consentita.

Inoltre, la possibilità di condividere facilmente le scommesse contribuisce a normalizzare il gioco d’azzardo, abbassando la soglia di partecipazione, soprattutto tra i più giovani.

PressGiochi