28 Ottobre 2025

Olanda, KSA sanziona Betcity per oltre €2mln per violazione dell’obbligo di tutela dei giocatori

28 Ottobre 2025

28 Ottobre 2025

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha inflitto una multa a Betent per non aver protetto adeguatamente i giovani adulti dal gioco eccessivo e dalla dipendenza da gioco.

Le aziende che operano nel settore del gioco hanno un obbligo di tutela e devono proteggere i giocatori il più possibile dal gioco eccessivo e dalla dipendenza. Secondo la Ksa, Betent (conosciuta anche come Betcity) non ha rispettato sufficientemente questo obbligo e per questo motivo è stata sanzionata con una multa di €2.650.000.

La Ksa ha avviato un’indagine dopo aver ricevuto segnalazioni di gravi perdite subite da giovani adulti. Nell’ambito dell’indagine, è stata esaminata una selezione di 10 dossier di giocatori con le perdite più elevate, e in tutti i casi sono state riscontrate violazioni. Si trattava di giocatori giovani (tra i 18 e i 23 anni) che hanno perso decine di migliaia di euro, spesso in un periodo relativamente breve.

Michel Groothuizen, presidente del consiglio direttivo della Ksa, ha dichiarato: “Abbiamo un mercato regolamentato del gioco d’azzardo basato sull’idea che chi vuole giocare possa farlo in sicurezza. Per questo motivo, gli operatori hanno un dovere di cura verso i loro utenti e devono intervenire in modo adeguato in caso di gioco eccessivo. Le perdite elevate sono un segnale importante. Abbiamo intensificato la nostra supervisione sull’obbligo di tutela online e affrontiamo con fermezza le violazioni come quelle riscontrate in Betcity, perché non vogliamo più vedere operatori che mancano gravemente ai loro doveri, soprattutto nei confronti dei giovani vulnerabili.”

 

PressGiochi

