Olanda, Ksa richiama TonyBet per la violazione del divieto di utilizzo di testimonial durante i Mondiali

L’autorità olnadese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha richiamato l’operatore di gioco online TonyBet per aver violato il divieto di utilizzare testimonial durante il periodo di vigilanza rafforzata in occasione dei Mondiali di calcio. In una pubblicità comparivano persone che, grazie ai numeri di maglia, alle divise delle rispettive nazionali e alle loro caratteristiche fisiche, richiamavano chiaramente noti calciatori professionisti internazionali. Anche questo costituisce una forma di utilizzo di testimonial a fini promozionali ed è pertanto vietato.

Per tutelare i giovani e le persone a rischio o con problemi di gioco, nei Paesi Bassi sono in vigore rigide norme sulla pubblicità del gioco online. Tra queste vi è il divieto per gli operatori di utilizzare testimonial, come calciatori professionisti (attuali o ex), influencer e altri personaggi famosi.

Il divieto non si applica soltanto quando uno sportivo professionista compare direttamente in una pubblicità. Sono vietati anche i riferimenti chiaramente riconoscibili a sportivi famosi. Nel caso di questa inserzione, i numeri di maglia, le divise delle nazionali e le caratteristiche fisiche dei soggetti raffigurati facevano immediatamente pensare a celebri calciatori professionisti internazionali. In questo modo è stata sfruttata la riconoscibilità di tali atleti per promuovere il gioco d’azzardo online.

La Ksa ha ordinato a TonyBet di rimuovere immediatamente la pubblicità e di garantire che essa, o una versione analoga, non venga nuovamente utilizzata. L’operatore ha ottemperato alla richiesta.

PressGiochi