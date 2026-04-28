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Olanda, KSA richiama Holland Casino Online e Vbet per scommesse non autorizzate sugli autogol

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha richiamato Holland Casino Online e Vbet per aver offerto scommesse sugli autogol. Tali scommesse non sono consentite, poiché gli autogol sono considerati

28 Aprile 2026

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L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha richiamato Holland Casino Online e Vbet per aver offerto scommesse sugli autogol. Tali scommesse non sono consentite, poiché gli autogol sono considerati un evento negativo con un rischio elevato di manipolazione delle partite (match-fixing).

A seguito di una segnalazione, la Ksa ha avviato un’indagine sull’offerta di scommesse sugli autogol. Da tale indagine è emerso che Holland Casino Online e Vbet erano gli unici operatori di gioco sul mercato a offrire frequentemente questo tipo di scommesse.

La Ksa ha quindi richiamato entrambi gli operatori. Successivamente, sia Holland Casino Online sia Vbet hanno modificato la propria offerta, rimuovendo le scommesse sugli autogol. Inoltre, hanno adottato ulteriori misure di controllo per prevenire il ripetersi della situazione. Per il momento, la Ksa considera il caso sufficientemente risolto.

 

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