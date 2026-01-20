Newsletter

20 Gennaio 2026

Olanda, KSA: “La maggioranza degli olandesi percepisce parlare di gioco e la DGA come un tabù”

Parlare di problemi legati al gioco d’azzardo rimane per molte persone nei Paesi Bassi un argomento delicato. Più della metà dei cittadini olandesi (56%) percepisce un tabù nel parlare di

20 Gennaio 2026

Parlare di problemi legati al gioco d’azzardo rimane per molte persone nei Paesi Bassi un argomento delicato. Più della metà dei cittadini olandesi (56%) percepisce un tabù nel parlare di gioco e dipendenza dal gioco. Questo è sorprendente, considerando che per una grande parte della popolazione il gioco d’azzardo è un’attività ricorrente: il 48% degli olandesi gioca almeno una volta al mese. È quanto emerge da una ricerca dell’Autorità di Gioco d’Azzardo (Kansspelautoriteit), in collaborazione con OpenOverGokken, condotta su 1.000 cittadini olandesi.

Gli olandesi che giocano lo fanno soprattutto tramite lotterie e gratta e vinci. Le lotterie, tra cui la Staatsloterij, sono le più popolari con il 59%, seguite dai gratta e vinci (33%). Anche il gioco online è diffuso: quasi il 6% della popolazione adulta tenta occasionalmente la fortuna su un sito legale, secondo il monitoraggio autunnale 2025. In media, gli olandesi spendono €298 all’anno in giochi d’azzardo.

Sebbene la maggior parte giochi in modo ricreativo, una parte dei giocatori subisce perdite significative. I dati sulle dipendenze mostrano che all’interno del gruppo dei giocatori esistono persone più a rischio, per le quali è fondamentale una segnalazione tempestiva e un facile accesso all’assistenza.

La mancanza di informazioni e le barriere sociali giocano un ruolo importante nella ricerca di aiuto per problemi di gioco. Per oltre la metà degli olandesi (53%) non è chiaro dove rivolgersi in caso di dipendenza dal gioco. Inoltre, quasi tre intervistati su dieci (29%) affermano che non oserebbero chiedere aiuto se fossero dipendenti dal gioco. Ciò potrebbe essere collegato alla percezione del fenomeno: tre quarti degli olandesi (75%) considerano i problemi di gioco come il risultato di decisioni sbagliate.

Anche offrire aiuto agli altri non è scontato. Più di un terzo degli olandesi (34%) trova difficile affrontare qualcuno riguardo al suo comportamento di gioco. È evidente anche una differenza tra uomini e donne: il 41% degli uomini trova difficile questo tipo di conversazione, contro il 27% delle donne.

Michiel Groothuizen, presidente del Consiglio di amministrazione della Kansspelautoriteit, afferma: “La dipendenza dal gioco non è un fallimento individuale, ma un problema complesso in cui vergogna e mancanza di conoscenza impediscono alle persone di cercare aiuto in tempo. È quindi importante normalizzare la conversazione e chiarire dove trovare un supporto affidabile. La piattaforma OpenOverGokken offre informazioni accessibili a chiunque abbia domande sul gioco e aiuta i visitatori a trovare l’assistenza più adatta. Aumentando la consapevolezza e rendendo più facilmente reperibili informazioni e supporto, è possibile intervenire prima e limitare conseguenze gravi.”

 

