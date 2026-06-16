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Olanda, Ksa interviene su lotterie promozionali illegali: possibili sanzioni fino a 450mila euro

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha imposto un ordine coercitivo con penalità per un’organizzazione illegale che ha messo in piedi un concorso a premi promozionale. Le aziende possono

16 Giugno 2026

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L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha imposto un ordine coercitivo con penalità per un’organizzazione illegale che ha messo in piedi un concorso a premi promozionale.

Le aziende possono mettere in palio premi per promuovere i propri prodotti, ma tali iniziative devono rispettare diverse condizioni. Ad esempio, un’azienda, un servizio o un prodotto può essere promosso in questo modo solo una volta all’anno; la partecipazione deve essere gratuita; inoltre, l’azienda deve pubblicare sul proprio sito web le condizioni di partecipazione.

La Ksa ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un’azienda che organizzava con una certa regolarità lotterie aventi come premio automobili. I clienti dell’azienda che acquistavano servizi o prodotti per un importo minimo avevano la possibilità di vincere un’auto.

A seguito di tali segnalazioni, la Ksa ha avviato un confronto con il proprietario dell’azienda. Durante questo incontro sono state spiegate in modo chiaro le norme applicabili ai concorsi promozionali e le conseguenze derivanti dall’organizzazione di un’ulteriore estrazione in violazione delle regole.

Poiché l’azienda ha continuato a organizzare estrazioni anche dopo questo colloquio, è stato ora emesso un ordine coercitivo con penalità. Con tale provvedimento, il proprietario viene invitato a cessare immediatamente l’attività; in caso contrario, sarà applicata una sanzione di 150.000 euro per ogni violazione, fino a un massimo di 450.000 euro.

 

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