Olanda, KSA intensifica la collaborazione con le federazioni sportive sulla pubblicità al gioco

La Kansspelautoriteit (Ksa) ha intensificato la collaborazione con federazioni sportive e club per contrastare la pubblicità illegale di giochi d’azzardo. Dall’introduzione del divieto di pubblicità non mirata, la Ksa esercita un controllo più rigoroso sulle comunicazioni commerciali delle società di gioco. Per prevenire pubblicità illegale nello sport, la Ksa sta lavorando più strettamente con le organizzazioni sportive.

Dopo l’entrata in vigore del divieto di sponsorizzazione sportiva, la Ksa ha contattato tutte le federazioni sportive per ricordare le loro responsabilità in materia. La Ksa non ha riscontrato violazioni significative da parte dei concessionari autorizzati. Tuttavia, l’autorità ha rilevato che possono sorgere situazioni poco chiare, ad esempio quando club stranieri giocano con una maglia che riporta il logo di un operatore legale nel loro Paese. La Ksa supporta le organizzazioni sportive fornendo chiarimenti sulle norme e collaborando per la loro corretta applicazione.

In diverse partite è stato evidente l’impegno dei club nell’applicare correttamente il divieto. Ad esempio, l’Olympiacos Piraeus ha giocato la partita di CEV Cup (pallavolo) contro il Draisma Dynamo ad Apeldoorn con maglie prive del logo di un operatore di gioco d’azzardo straniero.

Per la partita tra AZ e Jagiellonia Białystok del 18 dicembre si è svolto un confronto con la KNVB. Sulle maglie era presente il logo di un sito di risultati sportivi. Tale logo differiva sufficientemente da quello di un operatore di gioco d’azzardo e anche il nome era diverso. Inoltre, sul sito di risultati non sono stati trovati riferimenti a offerte di gioco.

La Ksa osserva anche partite in cui si gioca con maglie neutre o con maglie della propria fondazione.

Si sono verificati anche casi in cui le regole non sono state rispettate. A seguito delle partite Ajax – Internazionale e Go Ahead Eagles – Stuttgart, sono state inviate lettere ai club coinvolti. Durante Go Ahead Eagles – Stuttgart era visibile uno striscione di un operatore non autorizzato. Tuttavia, tale operatore non appariva né nello stadio né nella normale trasmissione televisiva olandese. Nelle competizioni internazionali vengono utilizzate diverse registrazioni video, che possono includere cartelloni pubblicitari virtuali. Per il mercato olandese, la pubblicità dell’operatore era stata sostituita da un contenuto alternativo. Nella diffusione di un riassunto della partita nei Paesi Bassi è stato però utilizzato per errore del materiale in cui la pubblicità era ancora visibile. A seguito di ciò, club e federazioni sono stati nuovamente richiamati all’importanza della massima attenzione nelle produzioni e nei montaggi internazionali.

La Ksa continuerà nei prossimi mesi a dialogare con federazioni e club e a monitorare attivamente il rispetto del divieto di pubblicità non mirata da parte degli operatori di gioco. Dove necessario, verranno adottati provvedimenti. Con questo approccio, la Ksa contribuisce a un ambiente sportivo privo di pubblicità per offerte di gioco (illegali).

PressGiochi