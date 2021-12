Olanda: KSA emette la prima sanzione contro un operatore autorizzato al gioco online

Il regolatore olandese del gioco d’azzardo Kansspelautoriteit (KSA) ha emesso la sua prima sanzione contro uno dei dieci operatori di gioco d’azzardo online a cui ha concesso licenze prima del lancio del gioco regolamentato in ottobre. Ha emesso la sanzione per un annuncio “ingannevole” che non è stato segnalato come relativo al gioco d’azzardo.

Senza nominare l’operatore in questione, il regolatore ha affermato che l’annuncio aveva promosso quote su un sito web di notizie di calcio. L’annuncio era linkato al sito Web dell’operatore, senza indicare chiaramente che fosse collegato a un operatore di gioco d’azzardo. In quanto tale, ha violato il nuovo Remote Gambling Act (KOA) dei Paesi Bassi, entrato in vigore ad aprile.

Al licenziatario è stato ordinato di rimuovere l’annuncio entro 36 ore.

A dieci operatori sono state concesse licenze per offrire giochi d’azzardo online nei Paesi Bassi prima del lancio del mercato in ottobre. L’elenco include il gruppo di casinò terrestri olandese Holland Casino e la lotteria statale Nederlandse Loterij, con il suo marchio di scommesse TOTO Online. Gli altri licenziatari iniziali approvati includono Bet365, l’operatore di bingo britannico Tombola, Janshen Hahnraths Group con FPO Nederland, Betent in Italia e Bingoal in Belgio. L’elenco è completato da Play North e NSUS Malta, con licenza estone e Malta. Da allora la KSA ha rilasciato un’undicesima licenza, che è andata a JOI Gaming, una divisione dell’operatore di casinò terrestri JVH Gaming & Entertainment Group.

PressGiochi